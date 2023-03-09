https://crimea.ria.ru/20230309/vzryvy-v-kieve-kharkove-i-odesse--situatsiya-v-gorodakh-ukrainy-1127422250.html

Взрывы в Киеве, Харькове и Одессе – ситуация в городах Украины

Взрывы в Киеве, Харькове и Одессе – ситуация в городах Украины - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Взрывы в Киеве, Харькове и Одессе – ситуация в городах Украины

Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T09:56

2023-03-09T09:56

2023-03-09T09:56

украина

энергетика украины

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

укрэнерго

владимир кличко

харьков

одесса

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом, сообщают власти украинских городов и местные СМИ.Взрывы в КиевеМэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах Киева. После этого в Киеве возникли перебои со светом, введены экстренные отключения электроэнергии, также возникли перебои с теплоснабжением.По информации главы городской военной администрации Сергея Попко, удар пришелся по объекту инфраструктуры."В Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры", - приводит его слова пресс-служба администрации.Взрывы в ХарьковеСерия взрывов прогремела в четверг утром и в Харькове. Здесь также под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры."В Харькове - серия взрывов. Под прицелом – энергетическая инфраструктура. В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом", - проинформировал мэр города Игорь Терехов.Удары по объектам в ДнепропетровскеУдары по инфраструктурным объектам города подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак."Прилеты в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения", - написал он в своем Telegram-канале.На местах работают сотрудники экстренных служб. Они ликвидируют возникшие после ударов пожары, добавил он.Прилеты в Кировоградской областиУдары нанесены и по Кировоградской области. По информации главы областной администрации Андрея Райковича, есть попадания по критической инфраструктуре."Очередная массированная атака по критической инфраструктуре ракетами и дронами. В Кропивницком районе – попадание в объект энергетики. Соответствующие службы – на месте. Без жертв", - проинформировал он.Взрывы в ОдессеМощные взрывы прогремели в Одесской области. Глава обладминистрации Максим Марченко сообщил о повреждениях ЛЭП. Введены экстренные отключения света."В Одесской области повреждено несколько линий электропередачи и опора. В настоящее время действуют почасовые экстренные отключения электроэнергии. В других областях Украины также повреждение энергетической инфраструктуры. Энергетики уже приступили к ремонтным работам", - написал Марченко в своих соцсетях.Украина оценивает ущерб после ударовОбъекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины, проинформировал министр энергетики Герман Галущенко.Компания "Укрэнерго" констатировала удары и повреждения объектов энергетики, в нескольких областях введены аварийные отключения."Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", - говорится в Telegram-канале ведомства.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах УкраиныУдаром по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230216/vzryvy-vo-lvove-poltave-i-kremenchuge--obstanovka-v-gorodakh-ukrainy-1127011216.html

https://crimea.ria.ru/20230301/v-kremle-otreagirovali-na-zayavlenie-podolyaka-ob-udarakh-vsu-po-rossii-1127283637.html

https://crimea.ria.ru/20230302/lavrov-otvetil-na-prizyvy-k-rossii-nachat-peregovory-po-ukraine-1127304990.html

украина

харьков

одесса

киев

днепропетровск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергетика украины, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, укрэнерго, владимир кличко, харьков, одесса, киев, днепропетровск