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Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины
Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины
Взрывы прогремели в четверг рано утром во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. Повреждена критическая инфраструктура, сообщили украинские... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T09:53
2023-02-16T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в четверг рано утром во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. Повреждена критическая инфраструктура, сообщили украинские власти и местные СМИ.Удар по ЛьвовуВзрывы прогремели ночью во Львовской области Украины, пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий."Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет ", — написал Козицкий в своем Telegram-канале.После удара на объекте возник пожар, который уже потушили. Местные власти оценивают ущерб.Взрывы в ЗапорожьеРано утром в областном центре, временно находящимся под контролем киевского режима, прозвучала серия взрывов. По информации общественного деятеля региона Владимира Рогова, их было не менее восьми."По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны. Часть из целей находилась на Правом берегу в Хортицком и Ленинском (Днепровском) районах города", - проинформировал он.Взрывы в ПолтавеОколо 4 утра взрывы прозвучали и в Полтавской области. Начальник областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о работе над городом украинской системы противовоздушной обороны."На Полтавщине работает ПВО. До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!" - написал он в Telegram-канале.Местные издания сообщили, что в Полтаве было слышно несколько мощных взрывов. Однако данных о попаданиях на данный момент нет.Неспокойно было и в Кременчуге. Украинские СМИ дважды сообщили о звуках взрывов в городе. Местные власти информацию пока не комментируют.Обстановка в Николаевской областиО ракетном обстреле сообщили и власти Николаевской области. По информации обладминистрации, по региону было выпущено восемь ракет типа "Калибр". По предварительной информации, ПВО их сбили. Более подробных данных власти не приводят.На всей территории Украины в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктурыОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУНад Севастополем сбиты два беспилотника
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Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины

Взрывы прогремели во Львове, Полтаве и Кременчуге: повреждены критические объекты

09:53 16.02.2023 (обновлено: 09:55 16.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВзрывы прогремели во Львове, Полтаве и Кременчуге: повреждены критические объекты
Взрывы прогремели во Львове, Полтаве и Кременчуге: повреждены критические объекты - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в четверг рано утром во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. Повреждена критическая инфраструктура, сообщили украинские власти и местные СМИ.

Удар по Львову

Взрывы прогремели ночью во Львовской области Украины, пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.
"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет ", — написал Козицкий в своем Telegram-канале.
После удара на объекте возник пожар, который уже потушили. Местные власти оценивают ущерб.
Скриншот с Telegram-канала главы военной администрации Львова Максима Козицкого
Скриншот с Telegram-канала главы военной администрации региона Максима Козицкого
Скриншот с Telegram-канала главы военной администрации Львова Максима Козицкого

Взрывы в Запорожье

Рано утром в областном центре, временно находящимся под контролем киевского режима, прозвучала серия взрывов. По информации общественного деятеля региона Владимира Рогова, их было не менее восьми.
"По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны. Часть из целей находилась на Правом берегу в Хортицком и Ленинском (Днепровском) районах города", - проинформировал он.
Скриншот с Telegram-канала общественного деятеля Запорожской области Владимира Рогова
Скриншот с Telegram-канала общественного деятеля Запорожской области Владимира Рогова
Скриншот с Telegram-канала общественного деятеля Запорожской области Владимира Рогова

Взрывы в Полтаве

Около 4 утра взрывы прозвучали и в Полтавской области. Начальник областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о работе над городом украинской системы противовоздушной обороны.
"На Полтавщине работает ПВО. До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!" - написал он в Telegram-канале.
Скриншот с Telegram-канала начальника областной военной администрации Полтавы Дмитрия Лунина
Скриншот с Telegram-канала начальника областной военной администрации Полтавы Дмитрия Лунина
Скриншот с Telegram-канала начальника областной военной администрации Полтавы Дмитрия Лунина
Местные издания сообщили, что в Полтаве было слышно несколько мощных взрывов. Однако данных о попаданиях на данный момент нет.
Неспокойно было и в Кременчуге. Украинские СМИ дважды сообщили о звуках взрывов в городе. Местные власти информацию пока не комментируют.

Обстановка в Николаевской области

О ракетном обстреле сообщили и власти Николаевской области. По информации обладминистрации, по региону было выпущено восемь ракет типа "Калибр". По предварительной информации, ПВО их сбили. Более подробных данных власти не приводят.
На всей территории Украины в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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