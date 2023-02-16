https://crimea.ria.ru/20230216/vzryvy-vo-lvove-poltave-i-kremenchuge--obstanovka-v-gorodakh-ukrainy-1127011216.html

Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины

Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины

Взрывы прогремели в четверг рано утром во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. Повреждена критическая инфраструктура, сообщили украинские... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T09:53

2023-02-16T09:53

2023-02-16T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в четверг рано утром во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. Повреждена критическая инфраструктура, сообщили украинские власти и местные СМИ.Удар по ЛьвовуВзрывы прогремели ночью во Львовской области Украины, пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий."Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет ", — написал Козицкий в своем Telegram-канале.После удара на объекте возник пожар, который уже потушили. Местные власти оценивают ущерб.Взрывы в ЗапорожьеРано утром в областном центре, временно находящимся под контролем киевского режима, прозвучала серия взрывов. По информации общественного деятеля региона Владимира Рогова, их было не менее восьми."По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны. Часть из целей находилась на Правом берегу в Хортицком и Ленинском (Днепровском) районах города", - проинформировал он.Взрывы в ПолтавеОколо 4 утра взрывы прозвучали и в Полтавской области. Начальник областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о работе над городом украинской системы противовоздушной обороны."На Полтавщине работает ПВО. До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!" - написал он в Telegram-канале.Местные издания сообщили, что в Полтаве было слышно несколько мощных взрывов. Однако данных о попаданиях на данный момент нет.Неспокойно было и в Кременчуге. Украинские СМИ дважды сообщили о звуках взрывов в городе. Местные власти информацию пока не комментируют.Обстановка в Николаевской областиО ракетном обстреле сообщили и власти Николаевской области. По информации обладминистрации, по региону было выпущено восемь ракет типа "Калибр". По предварительной информации, ПВО их сбили. Более подробных данных власти не приводят.На всей территории Украины в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктурыОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУНад Севастополем сбиты два беспилотника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, сво, новости