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Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ
Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ
Вооруженные силы России в четверг нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим украинские войска топливом и боеприпасами, цели достигнуты. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T14:43
2023-02-17T14:43
сво
министерство обороны рф
украина
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим украинские войска топливом и боеприпасами, цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что в результате удара "нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива".Накануне взрывы прогремели во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. По информации украинских властей, повреждена критическая инфраструктура. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В ночь на пятницу несколько взрывов раздались и в Харькове, точный удар также пришелся на инфраструктурный объект.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктурыОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУУдары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры
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сво, министерство обороны рф, украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ

Минобороны: ракетным ударом 16 февраля нарушено снабжение ВСУ топливом и снарядами

14:43 17.02.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим украинские войска топливом и боеприпасами, цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"16 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что в результате удара "нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива".
Накануне взрывы прогремели во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. По информации украинских властей, повреждена критическая инфраструктура. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В ночь на пятницу несколько взрывов раздались и в Харькове, точный удар также пришелся на инфраструктурный объект.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
10:54
Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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