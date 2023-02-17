https://crimea.ria.ru/20230217/udarom-po-obektam-na-ukraine-narusheno-snabzhenie-vsu-1127047977.html

Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ

Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ

Вооруженные силы России в четверг нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим украинские войска топливом и боеприпасами, цели достигнуты. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T14:43

2023-02-17T14:43

2023-02-17T14:43

сво

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим украинские войска топливом и боеприпасами, цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что в результате удара "нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива".Накануне взрывы прогремели во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. По информации украинских властей, повреждена критическая инфраструктура. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В ночь на пятницу несколько взрывов раздались и в Харькове, точный удар также пришелся на инфраструктурный объект.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктурыОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУУдары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры

https://crimea.ria.ru/20230217/moschnye-vzryvy-v-kharkove--pod-udarom-obekty-infrastruktury-1127040969.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)