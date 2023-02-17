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Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры

Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры

Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удары нанесены по объектам в двух районах города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T10:54

2023-02-17T10:54

2023-02-17T10:54

харьков

харьковская область

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армия и флот

олег синегубов

игорь терехов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удары нанесены по объектам в двух районах города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов."Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому. В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. По предварительным данным, повреждены два нежилых здания", - написал он в своем Telegram-канале.Ракетную атаку подтвердил и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, под удар попали инфраструктурные объекты."По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары ракетами С-300. Под прицелом в очередной раз объекты инфраструктуры", - проинформировал он в своих соцсетях.По его словам, взрывной волной повреждены цеха одного из предприятий. Информация о масштабах разрушений уточняется.Утром 16 февраля взрывы прогремели во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. По информации украинских властей, повреждена критическая инфраструктура. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и ОчаковеОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУАтака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита

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харьков, харьковская область, сво, украина, армия и флот, олег синегубов, игорь терехов