Рейтинг@Mail.ru
Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230217/moschnye-vzryvy-v-kharkove--pod-udarom-obekty-infrastruktury-1127040969.html
Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры
Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удары нанесены по объектам в двух районах города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T10:54
2023-02-17T10:54
харьков
харьковская область
сво
украина
армия и флот
олег синегубов
игорь терехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122949655_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_10a1f73a1b8399bdd3862b968e2a9a01.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удары нанесены по объектам в двух районах города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов."Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому. В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. По предварительным данным, повреждены два нежилых здания", - написал он в своем Telegram-канале.Ракетную атаку подтвердил и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, под удар попали инфраструктурные объекты."По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары ракетами С-300. Под прицелом в очередной раз объекты инфраструктуры", - проинформировал он в своих соцсетях.По его словам, взрывной волной повреждены цеха одного из предприятий. Информация о масштабах разрушений уточняется.Утром 16 февраля взрывы прогремели во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. По информации украинских властей, повреждена критическая инфраструктура. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и ОчаковеОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУАтака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122949655_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eec2e13ee67e95e8a2c491f8f54fde79.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьков, харьковская область, сво, украина, армия и флот, олег синегубов, игорь терехов
Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры

Власти Харькова сообщили о ракетном ударе по объектам инфраструктуры

10:54 17.02.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удары нанесены по объектам в двух районах города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому. В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. По предварительным данным, повреждены два нежилых здания", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Игорь ТереховМэр Харькова Игорь Терехов - об ударах по двум районам города
Мэр Харькова Игорь Терехов - об ударах по двум районам города
© Telegram Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов - об ударах по двум районам города
Ракетную атаку подтвердил и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, под удар попали инфраструктурные объекты.
"По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары ракетами С-300. Под прицелом в очередной раз объекты инфраструктуры", - проинформировал он в своих соцсетях.
© Telegram Олег СинегубовГлава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов - о ракетных ударах по объектам инфраструктуры
Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов - о ракетных ударах по объектам инфраструктуры
© Telegram Олег Синегубов
Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов - о ракетных ударах по объектам инфраструктуры
По его словам, взрывной волной повреждены цеха одного из предприятий. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Утром 16 февраля взрывы прогремели во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. По информации украинских властей, повреждена критическая инфраструктура. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове
Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита
 
ХарьковХарьковская областьСВОУкраинаАрмия и флотОлег СинегубовИгорь Терехов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32Захарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России
12:28Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму
12:20Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм
12:11В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина
12:02Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников
11:42Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд
11:11Без воды останется часть Симферополя и жилмассив в Феодосии
11:02Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю
10:54Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры
10:52Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
10:34Российское военно-историческое общество установит мемориал в Мелитополе
10:21В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
09:57Число жертв землетрясений в Турции продолжает расти – страшные цифры
09:56"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент
09:55Как женщины и мигранты становятся инструментами влияния Запада в СНГ
09:43Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
09:08Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно
08:58Запад больше не может вооружать Украину
08:56Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита
08:36Как в Севастополе отметят День защитника Отечества
Лента новостейМолния