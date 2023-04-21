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Украинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области
Украинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Украинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области
В городе Клинцы Брянской области на жилой дом упал украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T08:46
2023-04-21T08:46
2023-04-21T08:46
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В городе Клинцы Брянской области на жилой дом упал украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Российское приграничье регулярно подвергается обстрелам ВСУ, участились попытки украинских ДРГ прорваться на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионахЧитайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погиблиКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина
Украинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области
В городе Клинцы Брянской области на территорию жилого дома упал беспилотник ВСУ