https://crimea.ria.ru/20230421/ukrainskiy-bespilotnik-upal-na-zhiloy-dom-v-bryanskoy-oblasti-1128295198.html

Украинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области

Украинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Украинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области

В городе Клинцы Брянской области на жилой дом упал украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T08:46

2023-04-21T08:46

2023-04-21T08:46

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В городе Клинцы Брянской области на жилой дом упал украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Российское приграничье регулярно подвергается обстрелам ВСУ, участились попытки украинских ДРГ прорваться на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионахЧитайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погиблиКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

брянская область

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина