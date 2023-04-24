https://crimea.ria.ru/20230424/vtoroy-raz-pod-ognem-vsu-obstrelyali-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1128332903.html

Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской области

Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Ясные Зори и хутор Мухин Белгородской области, в результате чего повреждены оказались здания и линии электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T16:27

2023-04-24T16:27

2023-04-24T16:27

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Ясные Зори и хутор Мухин Белгородской области, в результате чего повреждены оказались здания и линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, есть повреждения в двух частных домовладениях, одной хозпостройки и одного легкового автомобиля. Оперативные службы продолжают подомовой обход", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале в понедельник днем.Позже украинские военные обстреляли и село Ясные Зори Белгородского района. В этом случае также обошлось без пострадавших."Повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий. Также оборвана линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий", - уточнил губернатор.Ранее ВСУ ударили по приграничному селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Разрушения получили девять частных жилых домов. Кроме того, один из снарядов повредил линию электропередачи, из-за чего село на несколько часов оказалось обесточено.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 прилетов за утро: ВСУ бьют по Курской областиУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской областиНовый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома

https://crimea.ria.ru/20230418/v-belgorode-vzorvalas-granta-vo-dvore-doma---est-zhertvy-1128250044.html

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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, россия, украина