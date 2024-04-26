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F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон
F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон - РИА Новости Крым, 26.04.2024
F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон
Истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать на Украину уже в этом году. Об этом со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина пишет... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T15:33
2024-04-26T15:42
пентагон
сша
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
украина
новости
в мире
ллойд остин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать на Украину уже в этом году. Об этом со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина пишет РИА Новости.Ранее премьер-министр Бельгии заявил, что вопрос поставок Брюсселем F-16 Украине будет решать правительство королевства не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, страна может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине.По данным газеты The New York Times, к лету 2024 года к боевым полетам на F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США будут готовы 12 украинских пилотов. Причем к их возвращению на Украину из порядка 45 обещанных европейскими союзниками истребителей будет поставлено только шесть.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"Зеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУ"Самим нужны": Бельгия ответила Украине по поводу поставок F-16
https://crimea.ria.ru/20240313/istrebiteli-f-16-dlya-ukrainy-k-chemu-realno-gotovitsya-zapad-1135600479.html
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пентагон, сша, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, украина, новости, в мире, ллойд остин
F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон

Самолеты F-16 и обученные пилоты начнут прибывать на Украину в этом году – Пентагон

15:33 26.04.2024 (обновлено: 15:42 26.04.2024)
 
© РИА Новости Крымпоставки F-16
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать на Украину уже в этом году. Об этом со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина пишет РИА Новости.
"В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы", - сказал Остин на встрече доноров Киева.
Ранее премьер-министр Бельгии заявил, что вопрос поставок Брюсселем F-16 Украине будет решать правительство королевства не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, страна может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.
Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.
В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине.
По данным газеты The New York Times, к лету 2024 года к боевым полетам на F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США будут готовы 12 украинских пилотов. Причем к их возвращению на Украину из порядка 45 обещанных европейскими союзниками истребителей будет поставлено только шесть.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.
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13 марта, 21:16Радио "Спутник в Крыму"
Истребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится Запад
 
ПентагонСШАСамолеты F-16Поставки западного оружия УкраинеУкраинаНовостиВ миреЛлойд Остин
 
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Заголовок открываемого материала
15:33F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон
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