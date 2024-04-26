https://crimea.ria.ru/20240426/f-16-i-obuchennye-piloty-pribudut-na-ukrainu-v-etom-godu--pentagon-1136886406.html

F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон

F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон - РИА Новости Крым, 26.04.2024

F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон

Истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать на Украину уже в этом году. Об этом со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина пишет... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T15:33

2024-04-26T15:33

2024-04-26T15:42

пентагон

сша

самолеты f-16

поставки западного оружия украине

украина

новости

в мире

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130925614_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_4a5e477bd25d30c18537663e16bba2d5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать на Украину уже в этом году. Об этом со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина пишет РИА Новости.Ранее премьер-министр Бельгии заявил, что вопрос поставок Брюсселем F-16 Украине будет решать правительство королевства не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, страна может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине.По данным газеты The New York Times, к лету 2024 года к боевым полетам на F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США будут готовы 12 украинских пилотов. Причем к их возвращению на Украину из порядка 45 обещанных европейскими союзниками истребителей будет поставлено только шесть.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"Зеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУ"Самим нужны": Бельгия ответила Украине по поводу поставок F-16

https://crimea.ria.ru/20240313/istrebiteli-f-16-dlya-ukrainy-k-chemu-realno-gotovitsya-zapad-1135600479.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, сша, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, украина, новости, в мире, ллойд остин