https://crimea.ria.ru/20240311/v-ssha-sdelali-pechalnyy-dlya-kieva-prognoz-po-postavkam-f-16-1135548611.html

В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16

В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16 - РИА Новости Крым, 11.03.2024

В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16

Украинские пилоты этим летом смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 из 45, обещанных европейскими союзниками Киева. Об этом пишет газета The New РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T10:47

2024-03-11T10:47

2024-03-11T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Украинские пилоты этим летом смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 из 45, обещанных европейскими союзниками Киева. Об этом пишет газета The New York Times.По данным издания, "остается большая неопределенность в отношении того, когда каждая страна отправит свои самолеты, сколько их будет отправлено, как быстро можно обучить пилотов и как Украина получит достаточное количество людей, которые смогут должным образом обслуживать самолеты".Кроме того, констатирует автор статьи, до сих пор неясно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии, которую союзники по НАТО также используют для обучения на F-16.В NYT добавили, что процесс обучения украинских пилотов на F-16 "продвигается медленнее, чем надеялись Украина или ее союзники", поскольку пилотам, прошедшим подготовку на самолетах советской эпохи, и тактикам "пришлось освоить английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать истребители".На данный момент Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 самолетов, чего достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания отправит первые шесть самолетов в конце весны, еще 13 должны прибыть до конца года и в 2025 году. Другие страны пока не установили сроки поставки своих F-16. Нидерланды, которые обязались предоставить 24 самолета, не будут давать Киеву истребители, пока Украина не будет готова их принять, заявил представитель минобороны Нидерландов Юрриан Эссер.Истребители F-16: что они собой представляют и на что способныF-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.Дальность полета – 4 тысячи километров, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.Реакция Москвы на поставки F-16 КиевуВ МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки Abrams в зоне спецоперации.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.Читайте также на РАИ Новости Крым:Переговоры по передаче Киеву истребителей Mirage: заявление МакронаНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240308/soyuzniki-kieva-sobrali-dengi-na-zakupku-300-tysyach-snaryadov-dlya-vsu-1135504268.html

https://crimea.ria.ru/20240307/britaniya-postavit-kievu-esche-10-tysyach-udarnykh-morskikh-i-fpv-dronov-1135498120.html

https://crimea.ria.ru/20240309/v-turtsii-stroyat-dlya-ukrainy-korabli-ada--chem-eto-grozit-1135522591.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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