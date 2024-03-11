https://crimea.ria.ru/20240311/v-ssha-sdelali-pechalnyy-dlya-kieva-prognoz-po-postavkam-f-16-1135548611.html
В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16
В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16 - РИА Новости Крым, 11.03.2024
В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16
Украинские пилоты этим летом смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 из 45, обещанных европейскими союзниками Киева. Об этом пишет газета The New РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T10:47
2024-03-11T10:47
2024-03-11T11:40
поставки западного оружия украине
украина
самолеты f-16
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Украинские пилоты этим летом смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 из 45, обещанных европейскими союзниками Киева. Об этом пишет газета The New York Times.По данным издания, "остается большая неопределенность в отношении того, когда каждая страна отправит свои самолеты, сколько их будет отправлено, как быстро можно обучить пилотов и как Украина получит достаточное количество людей, которые смогут должным образом обслуживать самолеты".Кроме того, констатирует автор статьи, до сих пор неясно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии, которую союзники по НАТО также используют для обучения на F-16.В NYT добавили, что процесс обучения украинских пилотов на F-16 "продвигается медленнее, чем надеялись Украина или ее союзники", поскольку пилотам, прошедшим подготовку на самолетах советской эпохи, и тактикам "пришлось освоить английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать истребители".На данный момент Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 самолетов, чего достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания отправит первые шесть самолетов в конце весны, еще 13 должны прибыть до конца года и в 2025 году. Другие страны пока не установили сроки поставки своих F-16. Нидерланды, которые обязались предоставить 24 самолета, не будут давать Киеву истребители, пока Украина не будет готова их принять, заявил представитель минобороны Нидерландов Юрриан Эссер.Истребители F-16: что они собой представляют и на что способныF-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.Дальность полета – 4 тысячи километров, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.Реакция Москвы на поставки F-16 КиевуВ МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки Abrams в зоне спецоперации.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.Читайте также на РАИ Новости Крым:Переговоры по передаче Киеву истребителей Mirage: заявление МакронаНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240308/soyuzniki-kieva-sobrali-dengi-na-zakupku-300-tysyach-snaryadov-dlya-vsu-1135504268.html
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поставки западного оружия украине, украина, самолеты f-16, новости сво, в мире, новости, нато, сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Украинские пилоты этим летом смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 из 45, обещанных европейскими союзниками Киева. Об этом пишет газета The New York Times.
"Ожидается, что 12 пилотов – меньше, чем полная эскадрилья, – будут готовы к боевым полетам на F-16 к лету этого года после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Но к тому времени, когда пилоты вернутся на Украину, из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть F-16", – говорится в публикации.
По данным издания, "остается большая неопределенность в отношении того, когда каждая страна отправит свои самолеты, сколько их будет отправлено, как быстро можно обучить пилотов и как Украина получит достаточное количество людей, которые смогут должным образом обслуживать самолеты".
Кроме того, констатирует автор статьи, до сих пор неясно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии, которую союзники по НАТО также используют для обучения на F-16.
В NYT добавили, что процесс обучения украинских пилотов на F-16 "продвигается медленнее, чем надеялись Украина или ее союзники", поскольку пилотам, прошедшим подготовку на самолетах советской эпохи, и тактикам "пришлось освоить английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать истребители".
На данный момент Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 самолетов, чего достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания отправит первые шесть самолетов в конце весны, еще 13 должны прибыть до конца года и в 2025 году. Другие страны пока не установили сроки поставки своих F-16. Нидерланды, которые обязались предоставить 24 самолета, не будут давать Киеву истребители, пока Украина не будет готова их принять, заявил представитель минобороны Нидерландов Юрриан Эссер.
"Официальные лица заявили, что западные оборонные подрядчики должны будут сопровождать самолеты на Украину и оставаться с ними до тех пор, пока не наберется достаточное количество украинских экипажей для их надлежащего обслуживания, но этот процесс может занять годы", – констатирует автор статьи.
Истребители F-16: что они собой представляют и на что способны
F-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.
Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.
Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.
Дальность полета – 4 тысячи километров, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.
Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.
Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.
Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.
С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.
Реакция Москвы на поставки F-16 Киеву
В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки Abrams в зоне спецоперации.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение
, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии
РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.
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