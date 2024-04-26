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Путин обозначил главные задачи нового правительства - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Путин обозначил главные задачи нового правительства
Путин обозначил главные задачи нового правительства - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Путин обозначил главные задачи нового правительства
Президент России Владимир Путин в рамках выступления в совете законодателей в Санкт-Петербурге назвал главные приоритеты работы нового правительства. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T15:56
2024-04-26T15:56
владимир путин (политик)
правительство россии
новости
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в рамках выступления в совете законодателей в Санкт-Петербурге назвал главные приоритеты работы нового правительства.И подчеркнул, что многое здесь зависит от региональных и местных органов власти, от их включенности в общую повестку.По словам Владимира Путина, правительству важно учесть как проблемы, так и возможности, потенциал каждого субъекта федерации. Также среди приоритетов глава государства обозначил важность единой логики в процессе принятия бюджетных и ключевых законов страны. А также использование инструментов парламентского контроля для достижения максимального целевого эффекта от каждого решения и вложенных средств, обобщение лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В частности это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы.Президент заострил внимание законодателей на вопросах межнационального согласия, гражданского мира. И назвал многообразие этносов, традиций, культур нашей страны нашим общим достоянием и конкурентным преимуществом.Также президент рассчитывает, что политические партии будут активно выдвигать и поддерживать на избирательных кампаниях отличившихся бойцов СВО.Ранее президент России обозначил стратегическую задачу станы - нарастить выпуск товаров на собственной технологической базе, особенно по критически важным технологиям и направлениям. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – ПутинПутин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ
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владимир путин (политик), правительство россии, новости, общество, россия
Путин обозначил главные задачи нового правительства

Главным приоритетом работы нового правительства является благополучие россиян - Путин

15:56 26.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в рамках выступления в совете законодателей в Санкт-Петербурге назвал главные приоритеты работы нового правительства.

"Впереди важнейший этап - формирование нового правительства России. Во главу угла надо ставить народосбережние, благополучие российской семьи, укрепление суверенитета нашей страны", - сказал президент.

И подчеркнул, что многое здесь зависит от региональных и местных органов власти, от их включенности в общую повестку.
По словам Владимира Путина, правительству важно учесть как проблемы, так и возможности, потенциал каждого субъекта федерации. Также среди приоритетов глава государства обозначил важность единой логики в процессе принятия бюджетных и ключевых законов страны. А также использование инструментов парламентского контроля для достижения максимального целевого эффекта от каждого решения и вложенных средств, обобщение лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В частности это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы.
Президент заострил внимание законодателей на вопросах межнационального согласия, гражданского мира. И назвал многообразие этносов, традиций, культур нашей страны нашим общим достоянием и конкурентным преимуществом.
"Каждый этнос дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает развивать нам дружеские отношения с большинством стран планеты, участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства", - акцентировал Путин.
Также президент рассчитывает, что политические партии будут активно выдвигать и поддерживать на избирательных кампаниях отличившихся бойцов СВО.
Ранее президент России обозначил стратегическую задачу станы - нарастить выпуск товаров на собственной технологической базе, особенно по критически важным технологиям и направлениям.
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Владимир Путин (политик)Правительство РоссииНовостиОбществоРоссия
 
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