https://crimea.ria.ru/20240426/putin-oboznachil-glavnye-zadachi-novogo-pravitelstva-1136887273.html
Путин обозначил главные задачи нового правительства
Путин обозначил главные задачи нового правительства - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Путин обозначил главные задачи нового правительства
Президент России Владимир Путин в рамках выступления в совете законодателей в Санкт-Петербурге назвал главные приоритеты работы нового правительства. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T15:56
2024-04-26T15:56
2024-04-26T15:56
владимир путин (политик)
правительство россии
новости
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136886958_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_1db602521c7740c418995ab0fa06d764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в рамках выступления в совете законодателей в Санкт-Петербурге назвал главные приоритеты работы нового правительства.И подчеркнул, что многое здесь зависит от региональных и местных органов власти, от их включенности в общую повестку.По словам Владимира Путина, правительству важно учесть как проблемы, так и возможности, потенциал каждого субъекта федерации. Также среди приоритетов глава государства обозначил важность единой логики в процессе принятия бюджетных и ключевых законов страны. А также использование инструментов парламентского контроля для достижения максимального целевого эффекта от каждого решения и вложенных средств, обобщение лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В частности это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы.Президент заострил внимание законодателей на вопросах межнационального согласия, гражданского мира. И назвал многообразие этносов, традиций, культур нашей страны нашим общим достоянием и конкурентным преимуществом.Также президент рассчитывает, что политические партии будут активно выдвигать и поддерживать на избирательных кампаниях отличившихся бойцов СВО.Ранее президент России обозначил стратегическую задачу станы - нарастить выпуск товаров на собственной технологической базе, особенно по критически важным технологиям и направлениям. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – ПутинПутин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136886958_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_5af2d8478ffa77893c2284071fc42482.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), правительство россии, новости, общество, россия
Путин обозначил главные задачи нового правительства
Главным приоритетом работы нового правительства является благополучие россиян - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в рамках выступления в совете законодателей в Санкт-Петербурге назвал главные приоритеты работы нового правительства.
"Впереди важнейший этап - формирование нового правительства России. Во главу угла надо ставить народосбережние, благополучие российской семьи, укрепление суверенитета нашей страны", - сказал президент.
И подчеркнул, что многое здесь зависит от региональных и местных органов власти, от их включенности в общую повестку.
По словам Владимира Путина, правительству важно учесть как проблемы, так и возможности, потенциал каждого субъекта федерации. Также среди приоритетов глава государства обозначил важность единой логики в процессе принятия бюджетных и ключевых законов страны. А также использование инструментов парламентского контроля для достижения максимального целевого эффекта от каждого решения и вложенных средств, обобщение лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимов и пилотных проектов. В частности это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы.
Президент заострил внимание законодателей на вопросах межнационального согласия, гражданского мира. И назвал многообразие этносов, традиций, культур нашей страны нашим общим достоянием и конкурентным преимуществом.
"Каждый этнос дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает развивать нам дружеские отношения с большинством стран планеты, участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства", - акцентировал Путин.
Также президент рассчитывает, что политические партии будут активно выдвигать и поддерживать на избирательных кампаниях отличившихся бойцов СВО.
Ранее президент России обозначил стратегическую задачу станы
- нарастить выпуск товаров на собственной технологической базе, особенно по критически важным технологиям и направлениям.
Читайте также на РИА Новости Крым: