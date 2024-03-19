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"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ
"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ
Ряд лидеров Европы не поздравили Владимира Путина с беспрецедентной победой на выборах, тогда как США признали их, как и дружественные РФ крупнейшие страны... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T22:27
2024-03-19T22:29
радио "спутник в крыму"
россия
европейский союз (ес)
мнения
вадим колесниченко
сша
выборы
выборы президента россии
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ряд лидеров Европы не поздравили Владимира Путина с беспрецедентной победой на выборах, тогда как США признали их, как и дружественные РФ крупнейшие страны мира, и главы государств Средней Азии. Это говорит о том, что согласия на Западе нет – каждый ищет свой интерес, причем Европа осталась на обочине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.Накануне власти Германии заявили, что в официальных документах будут называть президента России Владимира Путина только по фамилии – без указания должности и не поздравят его с победой на выборах. "Несвободными и несправедливыми" их назвали в Великобритании и Польше. В Евросоюзе остались недовольны тем, что голосовали за президента РФ жители новых российских территорий. В Госдепе США заявили, что не направят поздравление Владимиру Путину, но признали итоги выборов реальностью.По мнению Колесниченко, происходящее говорит о том, что Запад подавлен и расколот."Это говорит о том, что согласия в товарищах нет. Европа и Америка уже начали даже высказываться по-разному, потому что каждый пытается найти свой интерес", – подчеркнул Колесниченко.Причем те, кто "строили для себя так называемый цветущий сад, считали нас джунглями и от нас защищались", остались, по сути, на обочине мировых процессов, считает эксперт.Очень важно при этом, что с беспрецедентной победой на выборах Владимира Путина первыми поздравили лидеры крупнейших стран мира – Китая и Индии, а также главы арабских стран.Кроме того, российский лидер получил поздравления от президентов среднеазиатских республик, отношения которых с Россией Запад изо всех сил пытался порвать, подчеркнул Колесниченко."Все делалось для того, чтобы взорвать ситуацию на Кавказе и в Азии. Стабильность в этих регионах, конечно, для нас была критически важна. И то, что сегодня произошло, – это официальный ответ коллективному Западу о том, что их цели не срабатывают, и у нас на этом направлении все хорошо", – считает политолог.Колесниченко подчеркнул, что Индия, Китай, Азия – это огромная территория для взаимодействия и развития. И пока "цветущий сад" занят собой, для России это шанс стать "очень серьезным игроком в том многополярном мире, который мы начали строить", – заключил эксперт.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Берлина о нежелании подписывать в официальных бумагах Владимира Путина президентом РФ."Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 – провалы в памяти и острые фобии", – написала Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном мореМИД России выразил демарш советнику-посланнику ВеликобританииПозорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада
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россия, европейский союз (ес), мнения, вадим колесниченко, сша, выборы, выборы президента россии, владимир путин (политик), политика, германия, польша, великобритания, в мире, центральная азия, китай
"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ

После выборов в России Европа осталась на обочине мировых процессов - эксперт

22:27 19.03.2024 (обновлено: 22:29 19.03.2024)
 
© Fotolia / Christian MullerФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза
© Fotolia / Christian Muller
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ряд лидеров Европы не поздравили Владимира Путина с беспрецедентной победой на выборах, тогда как США признали их, как и дружественные РФ крупнейшие страны мира, и главы государств Средней Азии. Это говорит о том, что согласия на Западе нет – каждый ищет свой интерес, причем Европа осталась на обочине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.
Накануне власти Германии заявили, что в официальных документах будут называть президента России Владимира Путина только по фамилии – без указания должности и не поздравят его с победой на выборах. "Несвободными и несправедливыми" их назвали в Великобритании и Польше. В Евросоюзе остались недовольны тем, что голосовали за президента РФ жители новых российских территорий. В Госдепе США заявили, что не направят поздравление Владимиру Путину, но признали итоги выборов реальностью.
По мнению Колесниченко, происходящее говорит о том, что Запад подавлен и расколот.
"Это говорит о том, что согласия в товарищах нет. Европа и Америка уже начали даже высказываться по-разному, потому что каждый пытается найти свой интерес", – подчеркнул Колесниченко.
Причем те, кто "строили для себя так называемый цветущий сад, считали нас джунглями и от нас защищались", остались, по сути, на обочине мировых процессов, считает эксперт.
"Европа осталась на обочине. Их туда загнали Штаты как возможного конкурента, у которых тоже проблем хватает. И, я полагаю, в ближайшие годы они все больше и больше будут замыкаться в своих внутренних проблемах", – сказал Колесниченко.
Очень важно при этом, что с беспрецедентной победой на выборах Владимира Путина первыми поздравили лидеры крупнейших стран мира – Китая и Индии, а также главы арабских стран.
Кроме того, российский лидер получил поздравления от президентов среднеазиатских республик, отношения которых с Россией Запад изо всех сил пытался порвать, подчеркнул Колесниченко.
"Все делалось для того, чтобы взорвать ситуацию на Кавказе и в Азии. Стабильность в этих регионах, конечно, для нас была критически важна. И то, что сегодня произошло, – это официальный ответ коллективному Западу о том, что их цели не срабатывают, и у нас на этом направлении все хорошо", – считает политолог.
Колесниченко подчеркнул, что Индия, Китай, Азия – это огромная территория для взаимодействия и развития. И пока "цветущий сад" занят собой, для России это шанс стать "очень серьезным игроком в том многополярном мире, который мы начали строить", – заключил эксперт.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Берлина о нежелании подписывать в официальных бумагах Владимира Путина президентом РФ.
"Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 – провалы в памяти и острые фобии", – написала Захарова.
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Радио "Спутник в Крыму"РоссияЕвропейский Союз (ЕС)МненияВадим КолесниченкоСШАВыборыВыборы президента РоссииВладимир Путин (политик)ПолитикаГерманияПольшаВеликобританияВ миреЦентральная АзияКитай
 
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