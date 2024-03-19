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"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ

"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2024

"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ

Ряд лидеров Европы не поздравили Владимира Путина с беспрецедентной победой на выборах, тогда как США признали их, как и дружественные РФ крупнейшие страны... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T22:27

2024-03-19T22:27

2024-03-19T22:29

радио "спутник в крыму"

россия

европейский союз (ес)

мнения

вадим колесниченко

сша

выборы

выборы президента россии

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ряд лидеров Европы не поздравили Владимира Путина с беспрецедентной победой на выборах, тогда как США признали их, как и дружественные РФ крупнейшие страны мира, и главы государств Средней Азии. Это говорит о том, что согласия на Западе нет – каждый ищет свой интерес, причем Европа осталась на обочине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.Накануне власти Германии заявили, что в официальных документах будут называть президента России Владимира Путина только по фамилии – без указания должности и не поздравят его с победой на выборах. "Несвободными и несправедливыми" их назвали в Великобритании и Польше. В Евросоюзе остались недовольны тем, что голосовали за президента РФ жители новых российских территорий. В Госдепе США заявили, что не направят поздравление Владимиру Путину, но признали итоги выборов реальностью.По мнению Колесниченко, происходящее говорит о том, что Запад подавлен и расколот."Это говорит о том, что согласия в товарищах нет. Европа и Америка уже начали даже высказываться по-разному, потому что каждый пытается найти свой интерес", – подчеркнул Колесниченко.Причем те, кто "строили для себя так называемый цветущий сад, считали нас джунглями и от нас защищались", остались, по сути, на обочине мировых процессов, считает эксперт.Очень важно при этом, что с беспрецедентной победой на выборах Владимира Путина первыми поздравили лидеры крупнейших стран мира – Китая и Индии, а также главы арабских стран.Кроме того, российский лидер получил поздравления от президентов среднеазиатских республик, отношения которых с Россией Запад изо всех сил пытался порвать, подчеркнул Колесниченко."Все делалось для того, чтобы взорвать ситуацию на Кавказе и в Азии. Стабильность в этих регионах, конечно, для нас была критически важна. И то, что сегодня произошло, – это официальный ответ коллективному Западу о том, что их цели не срабатывают, и у нас на этом направлении все хорошо", – считает политолог.Колесниченко подчеркнул, что Индия, Китай, Азия – это огромная территория для взаимодействия и развития. И пока "цветущий сад" занят собой, для России это шанс стать "очень серьезным игроком в том многополярном мире, который мы начали строить", – заключил эксперт.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Берлина о нежелании подписывать в официальных бумагах Владимира Путина президентом РФ."Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 – провалы в памяти и острые фобии", – написала Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном мореМИД России выразил демарш советнику-посланнику ВеликобританииПозорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада

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великобритания

центральная азия

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