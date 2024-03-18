https://crimea.ria.ru/20240318/putin-i-erdogan-obsudili-ukreplenie-bezopasnosti-v-chernom-more-1135816717.html

Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море

Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося по инициативе Анкары телефонного разговора обсудили вопросы... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T21:48

2024-03-18T21:48

2024-03-18T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося по инициативе Анкары телефонного разговора обсудили вопросы укрепления международной безопасности, в том числе в черноморском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В Кремле также отметили, что Эрдоган тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.Президент РФ в свою очередь поздравил Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.Основное голосование по выборам президента РФ прошло с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов – 4,31% голосов, Даванков – 3,85%, Слуцкий – 3,2%. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорит визит Зеленского к Эрдогану – мнение эксперта12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всехЧто сказал Лавров о переговорах США с Турцией по заходу в Черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, турция, черное море, в мире, политика, безопасность