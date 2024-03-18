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Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море
Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося по инициативе Анкары телефонного разговора обсудили вопросы... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T21:48
2024-03-18T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося по инициативе Анкары телефонного разговора обсудили вопросы укрепления международной безопасности, в том числе в черноморском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В Кремле также отметили, что Эрдоган тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.Президент РФ в свою очередь поздравил Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.Основное голосование по выборам президента РФ прошло с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов – 4,31% голосов, Даванков – 3,85%, Слуцкий – 3,2%. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорит визит Зеленского к Эрдогану – мнение эксперта12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всехЧто сказал Лавров о переговорах США с Турцией по заходу в Черное море
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, россия, турция, черное море, в мире, политика, безопасность
Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море

Путин и Эрдоган по телефону обсудили укрепление безопасности в Черном море – Кремль

21:48 18.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося по инициативе Анкары телефонного разговора обсудили вопросы укрепления международной безопасности, в том числе в черноморском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе черноморского региона", – говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что Эрдоган тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.
Президент РФ в свою очередь поздравил Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.
Основное голосование по выборам президента РФ прошло с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов – 4,31% голосов, Даванков – 3,85%, Слуцкий – 3,2%. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияТурцияЧерное мореВ миреПолитикаБезопасность
 
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