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12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех
12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех - РИА Новости Крым, 26.01.2024
12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех
Политика "сидения на всех стульях сразу", проводимая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, довольно опасна для руководства страны и чревата высокими... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T15:49
2024-01-26T15:51
каринэ геворгян
мнения
реджеп тайип эрдоган
турция
политика
швеция
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Политика "сидения на всех стульях сразу", проводимая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, довольно опасна для руководства страны и чревата высокими рисками. Такое мнение высказала востоковед, политолог-иранист Каринэ Геворгян.По словам Геворгян, последние события, связанные с ратификацией соглашения о вступлении Швеции в НАТО свидетельствуют о том, что одни слова Анкара адресует Москве и совершенно другие – Вашингтону, заверяя администрацию США, что у них "нет лучшего союзника, чем Турция".Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. "За" проголосовали 287из 346 депутатов. "Против" высказались 55, еще четверо воздержались.Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган накануне подписал принятый парламентом документ.Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что, дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока.Сенатор полагает, что для Турции это решение было вопросом не внешней, а внутренней политики.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что после одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТОУ Турции больше нет ожиданий по вступлению в Евросоюз – ЭрдоганОтношения России и Турции: зачем они друг другу
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каринэ геворгян, мнения, реджеп тайип эрдоган, турция, политика, швеция, нато
12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех

Эрдоган сильно рискует в своем стремлении усидеть на всех стульях – политолог Геворгян

15:49 26.01.2024 (обновлено: 15:51 26.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Политика "сидения на всех стульях сразу", проводимая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, довольно опасна для руководства страны и чревата высокими рисками. Такое мнение высказала востоковед, политолог-иранист Каринэ Геворгян.

"Турция пытается усидеть на всех возможных "стульях" и даже не только на двух. А это довольно опасная в нынешней турбулентной ситуации позиция – вот так перемещаться со "стула" на "стул", – сказала эксперт на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

По словам Геворгян, последние события, связанные с ратификацией соглашения о вступлении Швеции в НАТО свидетельствуют о том, что одни слова Анкара адресует Москве и совершенно другие – Вашингтону, заверяя администрацию США, что у них "нет лучшего союзника, чем Турция".

"Я всегда с большим восхищением относилась к дипломатическим талантам Реджепа Тайипа Эрдогана, он очень яркая личность в международной политике и умеет достигать успеха, но и умеет идти на очень большие риски, а риски эти действительно очень велики", – добавила востоковед.

Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. "За" проголосовали 287из 346 депутатов. "Против" высказались 55, еще четверо воздержались.
Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган накануне подписал принятый парламентом документ.
Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что, дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока.
Сенатор полагает, что для Турции это решение было вопросом не внешней, а внутренней политики.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что после одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть.
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Каринэ ГеворгянМненияРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияПолитикаШвецияНАТО
 
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