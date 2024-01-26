https://crimea.ria.ru/20240126/12-stulev-erdogana-turetskiy-lider-riskuet-v-stremlenii-usidet-na-vsekh-1134477129.html

12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех

12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех - РИА Новости Крым, 26.01.2024

12 стульев Эрдогана: турецкий лидер рискует в стремлении усидеть на всех

Политика "сидения на всех стульях сразу", проводимая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, довольно опасна для руководства страны и чревата высокими... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T15:49

2024-01-26T15:49

2024-01-26T15:51

каринэ геворгян

мнения

реджеп тайип эрдоган

турция

политика

швеция

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Политика "сидения на всех стульях сразу", проводимая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, довольно опасна для руководства страны и чревата высокими рисками. Такое мнение высказала востоковед, политолог-иранист Каринэ Геворгян.По словам Геворгян, последние события, связанные с ратификацией соглашения о вступлении Швеции в НАТО свидетельствуют о том, что одни слова Анкара адресует Москве и совершенно другие – Вашингтону, заверяя администрацию США, что у них "нет лучшего союзника, чем Турция".Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. "За" проголосовали 287из 346 депутатов. "Против" высказались 55, еще четверо воздержались.Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган накануне подписал принятый парламентом документ.Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что, дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока.Сенатор полагает, что для Турции это решение было вопросом не внешней, а внутренней политики.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что после одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТОУ Турции больше нет ожиданий по вступлению в Евросоюз – ЭрдоганОтношения России и Турции: зачем они друг другу

турция

швеция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каринэ геворгян, мнения, реджеп тайип эрдоган, турция, политика, швеция, нато