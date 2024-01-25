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Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции – указ об утверждении ратификации протокола опубликован в официальном... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T22:47
2024-01-25T22:52
реджеп тайип эрдоган
турция
нато
швеция
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции – указ об утверждении ратификации протокола опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.Таким образом, процесс утверждения Турцией членства Швеции в НАТО официально завершен.Позавчера стало известно об одобрении ратификации членства Швеции в НАТО Национальным собранием Турции.Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что, дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока.После одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов ранее высказал мнение, что Анкара не заинтересована в разрыве отношений с НАТО, поскольку ее членство в альянсе усиливает ее роль в мировых и региональных делах, в отношениях с Россией и с региональными центрами силы на Ближнем Востоке. А выход из блока ослабит эту роль Турции.Вступление Швеции в НАТОНа фоне событий на Украине Швеция, а также Финляндия, передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале прошлого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.В марте 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия стала 31-м по счету членом Североатлантического альянса.На текущий момент заявки Швеции не ратифицировала лишь Венгрия. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАЛавров заявил об опасности большой войны в Евразии
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РИА Новости Крым
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реджеп тайип эрдоган, турция, нато, швеция, новости, политика, в мире
Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

В Турции утвердили вступление Швеции в НАТО

22:47 25.01.2024 (обновлено: 22:52 25.01.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции – указ об утверждении ратификации протокола опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

"Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в Официальном вестнике правительства", – цитирует телеканал NTV РИА Новости.

Таким образом, процесс утверждения Турцией членства Швеции в НАТО официально завершен.
Позавчера стало известно об одобрении ратификации членства Швеции в НАТО Национальным собранием Турции.
Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что, дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока.
После одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов ранее высказал мнение, что Анкара не заинтересована в разрыве отношений с НАТО, поскольку ее членство в альянсе усиливает ее роль в мировых и региональных делах, в отношениях с Россией и с региональными центрами силы на Ближнем Востоке. А выход из блока ослабит эту роль Турции.

Вступление Швеции в НАТО

На фоне событий на Украине Швеция, а также Финляндия, передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале прошлого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
В марте 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия стала 31-м по счету членом Североатлантического альянса.
На текущий момент заявки Швеции не ратифицировала лишь Венгрия. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.
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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияНАТОШвецияНовостиПолитикаВ мире
 
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