https://crimea.ria.ru/20240124/turtsiya-upuskaet-shans-vystupit-v-interesakh-vsego-chelovechestva---senator-1134419743.html
Турция упускает шанс выступить в интересах всего человечества - сенатор
Турция упускает шанс выступить в интересах всего человечества - сенатор - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Турция упускает шанс выступить в интересах всего человечества - сенатор
Дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока. Об... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T09:09
2024-01-24T09:09
2024-01-24T09:33
константин косачев
турция
нато
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политика
швеция
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По его мнению, для Турции это решение было вопросом не внешней, а внутренней политики - что от этого получит Анкара. "Судя по всему, получили все желаемое", - заметил сенатор. Что касается Швеции, когда-то нейтральная страна, выступавшая независимым и объективным посредником в решении сложнейших международных вопросов, "сейчас выступает в роли могильщика своей же ранее высокой репутации", считает Косачев.Он подчеркнул, что в самой Швеции нет консенсуса по этому важнейшему вопросу в сфере политики безопасности страны. Несмотря на требования оппозиции, референдум по вопросу вступления в альянс не проводился. Нет единого мнения и в самой НАТО, и в оценках международного сообщества.Вместо Корана: устав НАТО сожгли в Швеци >>Сам Североатлантический альянс Косачев назвал главным источником нестабильности в мире и генератором новых вызовов и угроз. "А еще страны НАТО самим своим существованием разрушили принцип неделимости безопасности, вроде бы являющийся краеугольным камнем для ОБСЕ. НАТО - антипод ОБСЕ, помноживший на ноль и на наших глазах уничтоживший эту изначально полезную организацию", - констатировал политик. "Остается сожалеть и о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО. Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен", - заключил Косачев.Национальное собрание Турции накануне одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов инициативу поддержали 287, против выступили 55 и четверо воздержались.Pамдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов ранее высказал мнение, что Анкара не заинтересована в разрыве отношений с НАТО, поскольку ее членство в альянсе усиливает ее роль в мировых и региональных делах, в отношениях с Россией и с региональными центрами силы на Ближнем Востоке. А выход из блока ослабит эту роль Турции.Вступление Швеции в НАТОНа фоне событий на Украине Швеция, а также Финляндия, передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале прошлого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.В марте 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия стала 31-м по счету членом Североатлантического альянса.На текущий момент заявки Швеции не ратифицировала лишь Венгрия. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАСША и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны
https://crimea.ria.ru/20231217/rossiya-sozdast-novyy-voennyy-okrug-v-otvet-na-rasshirenie-nato-1133609584.html
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константин косачев, турция, нато, в мире, политика, швеция, мнения, новости
Турция упускает шанс выступить в интересах всего человечества - сенатор
В Совфеде ответили на решение Турции по членству Швеции в НАТО
09:09 24.01.2024 (обновлено: 09:33 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его мнению, для Турции это решение было вопросом не внешней, а внутренней политики - что от этого получит Анкара. "Судя по всему, получили все желаемое", - заметил сенатор.
Что касается Швеции, когда-то нейтральная страна, выступавшая независимым и объективным посредником в решении сложнейших международных вопросов, "сейчас выступает в роли могильщика своей же ранее высокой репутации", считает Косачев.
Он подчеркнул, что в самой Швеции нет консенсуса по этому важнейшему вопросу в сфере политики безопасности страны. Несмотря на требования оппозиции, референдум по вопросу вступления в альянс не проводился. Нет единого мнения и в самой НАТО, и в оценках международного сообщества.
Сам Североатлантический альянс Косачев назвал главным источником нестабильности в мире и генератором новых вызовов и угроз.
"А еще страны НАТО самим своим существованием разрушили принцип неделимости безопасности, вроде бы являющийся краеугольным камнем для ОБСЕ. НАТО - антипод ОБСЕ, помноживший на ноль и на наших глазах уничтоживший эту изначально полезную организацию", - констатировал политик.
"Остается сожалеть и о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО. Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен", - заключил Косачев.
Национальное собрание Турции накануне одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО
. Из 346 депутатов инициативу поддержали 287, против выступили 55 и четверо воздержались.
Pамдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов ранее высказал мнение, что Анкара не заинтересована в разрыве отношений с НАТО
, поскольку ее членство в альянсе усиливает ее роль в мировых и региональных делах, в отношениях с Россией и с региональными центрами силы на Ближнем Востоке. А выход из блока ослабит эту роль Турции.
Вступление Швеции в НАТО
На фоне событий на Украине Швеция, а также Финляндия, передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале прошлого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
В марте 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия стала 31-м по счету членом Североатлантического альянса.
На текущий момент заявки Швеции не ратифицировала лишь Венгрия. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.
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