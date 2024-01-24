https://crimea.ria.ru/20240124/turtsiya-upuskaet-shans-vystupit-v-interesakh-vsego-chelovechestva---senator-1134419743.html

Турция упускает шанс выступить в интересах всего человечества - сенатор

Турция упускает шанс выступить в интересах всего человечества - сенатор - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Турция упускает шанс выступить в интересах всего человечества - сенатор

Дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока. Об... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T09:09

2024-01-24T09:09

2024-01-24T09:33

константин косачев

турция

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Дав разрешение Швеции на вступление в НАТО, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По его мнению, для Турции это решение было вопросом не внешней, а внутренней политики - что от этого получит Анкара. "Судя по всему, получили все желаемое", - заметил сенатор. Что касается Швеции, когда-то нейтральная страна, выступавшая независимым и объективным посредником в решении сложнейших международных вопросов, "сейчас выступает в роли могильщика своей же ранее высокой репутации", считает Косачев.Он подчеркнул, что в самой Швеции нет консенсуса по этому важнейшему вопросу в сфере политики безопасности страны. Несмотря на требования оппозиции, референдум по вопросу вступления в альянс не проводился. Нет единого мнения и в самой НАТО, и в оценках международного сообщества.Вместо Корана: устав НАТО сожгли в Швеци >>Сам Североатлантический альянс Косачев назвал главным источником нестабильности в мире и генератором новых вызовов и угроз. "А еще страны НАТО самим своим существованием разрушили принцип неделимости безопасности, вроде бы являющийся краеугольным камнем для ОБСЕ. НАТО - антипод ОБСЕ, помноживший на ноль и на наших глазах уничтоживший эту изначально полезную организацию", - констатировал политик. "Остается сожалеть и о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО. Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен", - заключил Косачев.Национальное собрание Турции накануне одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов инициативу поддержали 287, против выступили 55 и четверо воздержались.Pамдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов ранее высказал мнение, что Анкара не заинтересована в разрыве отношений с НАТО, поскольку ее членство в альянсе усиливает ее роль в мировых и региональных делах, в отношениях с Россией и с региональными центрами силы на Ближнем Востоке. А выход из блока ослабит эту роль Турции.Вступление Швеции в НАТОНа фоне событий на Украине Швеция, а также Финляндия, передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале прошлого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.В марте 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия стала 31-м по счету членом Североатлантического альянса.На текущий момент заявки Швеции не ратифицировала лишь Венгрия. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАСША и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны

https://crimea.ria.ru/20231217/rossiya-sozdast-novyy-voennyy-okrug-v-otvet-na-rasshirenie-nato-1133609584.html

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швеция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, турция, нато, в мире, политика, швеция, мнения, новости