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США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны

США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны - РИА Новости Крым, 18.12.2023

США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны

Соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны подписали США и Финляндия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T20:40

2023-12-18T20:40

2023-12-18T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны подписали США и Финляндия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время трансляции американского госдепартамента.Госсекретарь США поставил подпись под двусторонним соглашением о сотрудничестве в области обороны совместно с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом.Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны. По его словам, Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – ШойгуОчередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТОКошмар для НАТО: к чему приведет снижение численности армии США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, финляндия, нато, политика, новости, в мире