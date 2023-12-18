https://crimea.ria.ru/20231218/ssha-i-finlyandiya-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-oblasti-oborony-1133636763.html
США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны
США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны - РИА Новости Крым, 18.12.2023
США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны
Соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны подписали США и Финляндия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T20:40
2023-12-18T20:40
2023-12-18T20:40
сша
финляндия
нато
политика
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128040582_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_8deb80a8b1ce52cfe22fa4564f041c2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны подписали США и Финляндия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время трансляции американского госдепартамента.Госсекретарь США поставил подпись под двусторонним соглашением о сотрудничестве в области обороны совместно с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом.Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны. По его словам, Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – ШойгуОчередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТОКошмар для НАТО: к чему приведет снижение численности армии США
сша
финляндия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128040582_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ea3d4daec8aeade12783120ec0a4928d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, финляндия, нато, политика, новости, в мире
США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны
США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны