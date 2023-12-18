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США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны
США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны - РИА Новости Крым, 18.12.2023
США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны
Соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны подписали США и Финляндия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T20:40
2023-12-18T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны подписали США и Финляндия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время трансляции американского госдепартамента.Госсекретарь США поставил подпись под двусторонним соглашением о сотрудничестве в области обороны совместно с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом.Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны. По его словам, Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – ШойгуОчередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТОКошмар для НАТО: к чему приведет снижение численности армии США
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сша, финляндия, нато, политика, новости, в мире
США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны

США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны

20:40 18.12.2023
 
Вступление Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны подписали США и Финляндия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время трансляции американского госдепартамента.
"Сегодня мы еще больше укрепляем наши связи в области безопасности, подписывая соглашение о сотрудничестве в области обороны. После его вступления в силу военные смогут сотрудничать более эффективно и действенно, наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО", - цитирует РИА Новости Блинкена.
Госсекретарь США поставил подпись под двусторонним соглашением о сотрудничестве в области обороны совместно с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны. По его словам, Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса.
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