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Кошмар для НАТО: к чему приведет снижение численности армии США - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Кошмар для НАТО: к чему приведет снижение численности армии США
Кошмар для НАТО: к чему приведет снижение численности армии США - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Кошмар для НАТО: к чему приведет снижение численности армии США
Снижение численности армии США является одним из признаков внутриполитического кризиса, который в конечном итоге приведет к уходу американских военных из Европы РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T15:53
2023-12-17T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Снижение численности армии США является одним из признаков внутриполитического кризиса, который в конечном итоге приведет к уходу американских военных из Европы и крушению НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.В воскресенье газета The Daily Mail со ссылкой на министерство обороны США сообщила, что в следующем году общая численность военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, упадет до 1,3 млн человек, что является самым низким показателем с 1941 года. Сокращение численности всех родов войск в США, за исключением космических сил, наблюдается с 2020 года. Основной причиной этого называют снижение доверия к институтам власти.В качестве примера эксперт привел ситуацию на границе с Мексикой, где ежедневно около полутора тысяч нелегальных мигрантов проникают в США, а военные вместо того, чтобы охранять границу, ведут войны в различных точках мира далеко за пределами своей страны.По словам аналитика, нынешняя американская администрация настроена на продолжение этой "бессмысленной и бездарной политики" военного присутствия США в разных частях света. Противники этой политики говорят о том, что деньги, потраченные на военные операции за рубежом, можно с успехом вложить в экономику США без потери рабочих мест."Если на грядущих президентских выборах победит Дональд Трамп, а все идет к этому, то над блоком НАТО не то что сгущаются тучи, а нависает "дамоклов меч" ухода США из Европы. Полагаю, второе пришествие Трампа будет просто убийственным для НАТО. Скорее всего, американская армия займется тем, чем и должна заниматься армия любого государства, то есть защитой национальных интересов страны на своей территории", - заключил Хроленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТОПутин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с РоссиейВведут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ
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мнения, александр хроленко, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, нато, в мире, новости
Кошмар для НАТО: к чему приведет снижение численности армии США

Снижение численности армии США может привести к уходу американцев из Европы – эксперт

15:53 17.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкФлаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии
Флаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Станислав Савельев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Снижение численности армии США является одним из признаков внутриполитического кризиса, который в конечном итоге приведет к уходу американских военных из Европы и крушению НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
В воскресенье газета The Daily Mail со ссылкой на министерство обороны США сообщила, что в следующем году общая численность военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, упадет до 1,3 млн человек, что является самым низким показателем с 1941 года. Сокращение численности всех родов войск в США, за исключением космических сил, наблюдается с 2020 года. Основной причиной этого называют снижение доверия к институтам власти.
"Проблема снижения желания американцев служить в вооруженных силах не нова и показательна. Это реакция на череду зарубежных конфликтов, где армия США защищает непонятно чьи интересы и, как правило, безрезультатно. При этом тысячи военных были убиты и ранены неизвестно во имя чего. Понятно, что оружейные корпорации получают от этого прибыль, но американская армия защищает кого угодно и где угодно, но только не сами Соединенные Штаты и их народ", – сказал Хроленко.
В качестве примера эксперт привел ситуацию на границе с Мексикой, где ежедневно около полутора тысяч нелегальных мигрантов проникают в США, а военные вместо того, чтобы охранять границу, ведут войны в различных точках мира далеко за пределами своей страны.
По словам аналитика, нынешняя американская администрация настроена на продолжение этой "бессмысленной и бездарной политики" военного присутствия США в разных частях света. Противники этой политики говорят о том, что деньги, потраченные на военные операции за рубежом, можно с успехом вложить в экономику США без потери рабочих мест.
"Если на грядущих президентских выборах победит Дональд Трамп, а все идет к этому, то над блоком НАТО не то что сгущаются тучи, а нависает "дамоклов меч" ухода США из Европы. Полагаю, второе пришествие Трампа будет просто убийственным для НАТО. Скорее всего, американская армия займется тем, чем и должна заниматься армия любого государства, то есть защитой национальных интересов страны на своей территории", - заключил Хроленко.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАлександр ХроленкоСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Дональд ТрампНАТОВ миреНовости
 
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