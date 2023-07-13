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Вместо Корана: устав НАТО сожгли в Швеции - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Вместо Корана: устав НАТО сожгли в Швеции
Вместо Корана: устав НАТО сожгли в Швеции - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Вместо Корана: устав НАТО сожгли в Швеции
Активист сжег устав НАТО в Хельсингборге на юге Швеции, таким образом мужчина решил выразить протест против вступления страны в альянс. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T12:56
2023-07-13T13:27
новости
нато
швеция
андрей манойло
общество
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Активист сжег устав НАТО в Хельсингборге на юге Швеции, таким образом мужчина решил выразить протест против вступления страны в альянс. Об этом со ссылкой на местное издание пишет РИА Новости.Уточняется, что акция была согласована и прошла без происшествий. Посмотреть, как сжигают устав НАТО, пришли около двухсот человек.Ранее доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло выразил мнение, что НАТО – агрессивная организация, предназначенная для военной экспансии, она будет постоянно стремиться к расширению, иначе рухнет под тяжестью собственных внутренних противоречий.В свою очередь завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что расширение НАТО на Восток, в том числе за счет возможного вступления в альянс бывших территорий Украины в составе Польши, приблизит западный военный блок не только к границам России, но и к своему краху.Читайте также на РИА Новости КрымУкраина и саммит НАТО в Вильнюсе: главноеУскоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – ПесковСитуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт
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РИА Новости Крым
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новости, нато, швеция, андрей манойло, общество, в мире, владимир евсеев
Вместо Корана: устав НАТО сожгли в Швеции

Швед хотел сжечь Коран, но передумал и сжег устав НАТО

12:56 13.07.2023 (обновлено: 13:27 13.07.2023)
 
Вступление Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Активист сжег устав НАТО в Хельсингборге на юге Швеции, таким образом мужчина решил выразить протест против вступления страны в альянс. Об этом со ссылкой на местное издание пишет РИА Новости.

"29-летний активист сжег устав НАТО в Хельсингборге, выражая протест против процесса вступления королевства в альянс, при этом ранее он хотел сжечь Коран, однако изменил свое решение", – пишет издание.

Уточняется, что акция была согласована и прошла без происшествий. Посмотреть, как сжигают устав НАТО, пришли около двухсот человек.
Ранее доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло выразил мнение, что НАТО – агрессивная организация, предназначенная для военной экспансии, она будет постоянно стремиться к расширению, иначе рухнет под тяжестью собственных внутренних противоречий.
В свою очередь завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что расширение НАТО на Восток, в том числе за счет возможного вступления в альянс бывших территорий Украины в составе Польши, приблизит западный военный блок не только к границам России, но и к своему краху.
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