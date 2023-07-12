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Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главное - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главное
Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главное - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главное
РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T19:39
2023-07-12T19:39
нато
саммит нато в вильнюсе
украина
владимир зеленский (президент украины)
авторы
политика
поставки западного оружия украине
сво
мнения
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На саммите НАТО в Вильнюсе так и не был сделан шаг, которого так ожидали и так распиарили в официальном Киеве – Украину не пригласили в НАТО и даже не озвучили четких условий для ее вступления. Вместо этого лидеры западных стран делали заявления, которые должны были подсластить эту горькую пилюлю для незалэжной.При альянсе создали совет Украина-НАТО, цель которого - выработать некие гарантии безопасности. Первый инаугурационный совет состоялся здесь же, в Вильнюсе, и был преподнесен как важнейший шаг на пути сближения:"Это исторический момент… Сегодня мы встречаемся как равные стороны, и я жду того дня, когда мы встретимся как союзники", - цитирует открывшего встречу генсека НАТО Йенса Столтенберга РИА Новости.Страны G7 вполне прогнозируемо приняли решение продолжать военную поддержку Украины. Большой пакет вооружения готова поставить Украине Германия. Он включает системы ПВО Patriot, танки Leopard, БМП "Marder" и многое другое.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предоставлении Киеву дальнобойных ракет Scalp.Нидерланды предоставляют системы ПВО и истребители F-16, Япония захотела поставлять системы обнаружения дронов, Австралия – бронетранспортеры Bushmaster. И это далеко не весь список. Зеленскому готовы дать военную помощь, оружие, деньги, славу и ореол мученика, но членство в альянсе – нет.Украинский конфликт "динамичен" - Белый домПричину такой неопределенности попытались объяснить в Белом доме. Украинский конфликт "динамичен", осторожно высказался на эту тему советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Именно поэтому НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставила точную формулу вступления Украины."Я хорошо понимаю желание Украины быть в НАТО как можно скорее, это абсолютно их право, - заявил советник Байдена в эфире CNN. - Мы не предоставили механическую формулу, потому что конфликт динамичен, ситуация динамична, НАТО нужно иметь возможность сохранять гибкость".Эту "гибкость" перед началом саммита раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, который вдруг осознал, что в НАТО страну не позовут."Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. И, когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией", - написал он в Telegram- канале.День Зеленского в ВильнюсеНа второй день саммита риторика украинского президента слегка смягчилась: в соцсетях быть резким гораздо легче, а в жизни все-таки надо дипломатичнее. Иначе опять обманут и ничего не дадут.Свой день в Вильнюсе украинский президент подробно описывает в Telegram-канале. Надо сказать, что украинские СМИ в это время публикуют видео героического посещения Зеленским пустого острова Змеиный, всячески акцентируя внимание на том, что он был "героически освобожден" украинскими войсками год назад, а не просто оставлен ВС РФ из стратегических соображений. А на саммит в Вильнюс гарант привозит флаг из не менее героической в представлении укроСМИ "бахмутской мясорубки". Но это так, к слову.Первая встреча у Зеленского – с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. "Обговариваем гарантии безопасности Украины на пути в НАТО… благодарен за усиление наших воинов техникой".Следующий - канцлер Германии Олаф Шольц. "Продолжили разговор о гарантиях безопасности" и "благодарен за готовность длительной, многолетней поддержки Украины".Следующая встреча – с премьером Великобритании Риши Сунаком. Тема разговора та же, в конце благодарность.Премьер Австралии Энтони Албенизи. Благодарность за "новый мощный пакет" военной помощи.Далее следуют премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон. Сценарий тот же.После совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский называет "важным результатом" решение об отмене Плана действий по членству для Украины. Известно об этом было еще до начала саммита, но то, что раньше было для президента Украины "беспрецедентно и абсурдно", теперь вдруг стало для него же важным. "Добро псовi муха", говорит по такому поводу старая украинская пословица. Иными словами, если пэрэмоги нет, надо сделать ее из того, что есть.Реакция РоссииВ России новости из Вильнюса восприняли довольно сдержанно, потому что ничего нового, по сути, там не прозвучало."Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало украинского гостя в Вильнюсе. Который еще за несколько дней шантажировал тех, от кого сегодня на 100% зависит киевский режим, что не поедет на саммит, если ему не гарантируют четкое приглашение Украины в альянс, без всяких условий и увязок с чем-либо, кроме момента окончания военного конфликта", - написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на поставки западных вооружений Украине предложил организовать выставку подбитой натовской техники. Выставить ее предлагается у зданий посольств тех стран, которые это железо произвели.Надо сказать, что идея эта не нова: во Вьетнамском музее военной истории в Ханое установлен прекрасный памятник жертвам американских бомбардировок города, устроенный из обломков сбитых американских бомбардировщиков.Заверения Зеленского не использовать кассетные боеприпасы для бомбардировки мирных объектов оценил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он сказал , что верить обещаниям президента Украины ни в коем случае нельзя."Он в принципе патологический лжец", - озвучил Цеков.В Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 июля отреагировал на решение Франции поставлять дальнобойные ракеты Украине. По его мнению, это лишь "утяжелит участь киевского режима", при этом на ход событий в зоне СВО никак не повлияет.Собака лает – караван идетПожалуй, самый лучший ответ на все, что происходило в эти дни в Вильнюсе, дали наши ребята на линии боевого соприкосновения. У них нет времени на пустые разговоры – они просто выполняют свою тяжелую работу. Каждый на своем месте.За прошедшие сутки в зоне СВО наши военнослужащие уничтожили около 700 украинских боевиков и большое количество вражеской техники. В том числе - британская буксируемая гаубица "FH-70" и две американские артиллерийские системы М777. Огневым ударом был поражен командный пункт Нацгвардии Украины, разбиты склады боеприпасов и уничтожен вражеский вертолет Ми-24. Средствами ПВО перехвачены четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступленияАрмия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – ШойгуПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow
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нато, саммит нато в вильнюсе, украина, владимир зеленский (президент украины), авторы, политика, поставки западного оружия украине, сво, мнения
Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главное

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе: Украине предоставили военную помощь, но в альянс не взяли

19:39 12.07.2023
 
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSСаммит НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года.
Саммит НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года. - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
На саммите НАТО в Вильнюсе так и не был сделан шаг, которого так ожидали и так распиарили в официальном Киеве – Украину не пригласили в НАТО и даже не озвучили четких условий для ее вступления. Вместо этого лидеры западных стран делали заявления, которые должны были подсластить эту горькую пилюлю для незалэжной.
При альянсе создали совет Украина-НАТО, цель которого - выработать некие гарантии безопасности. Первый инаугурационный совет состоялся здесь же, в Вильнюсе, и был преподнесен как важнейший шаг на пути сближения:
"Это исторический момент… Сегодня мы встречаемся как равные стороны, и я жду того дня, когда мы встретимся как союзники", - цитирует открывшего встречу генсека НАТО Йенса Столтенберга РИА Новости.
Страны G7 вполне прогнозируемо приняли решение продолжать военную поддержку Украины. Большой пакет вооружения готова поставить Украине Германия. Он включает системы ПВО Patriot, танки Leopard, БМП "Marder" и многое другое.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предоставлении Киеву дальнобойных ракет Scalp.
Нидерланды предоставляют системы ПВО и истребители F-16, Япония захотела поставлять системы обнаружения дронов, Австралия – бронетранспортеры Bushmaster. И это далеко не весь список. Зеленскому готовы дать военную помощь, оружие, деньги, славу и ореол мученика, но членство в альянсе – нет.

Украинский конфликт "динамичен" - Белый дом

Причину такой неопределенности попытались объяснить в Белом доме. Украинский конфликт "динамичен", осторожно высказался на эту тему советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Именно поэтому НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставила точную формулу вступления Украины.
"Я хорошо понимаю желание Украины быть в НАТО как можно скорее, это абсолютно их право, - заявил советник Байдена в эфире CNN. - Мы не предоставили механическую формулу, потому что конфликт динамичен, ситуация динамична, НАТО нужно иметь возможность сохранять гибкость".
Эту "гибкость" перед началом саммита раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, который вдруг осознал, что в НАТО страну не позовут.
"Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. И, когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией", - написал он в Telegram- канале.
Саммит НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года. - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
17:53Радио "Спутник в Крыму"
Вашингтон в истерике: политолог об итогах саммита НАТО

День Зеленского в Вильнюсе

На второй день саммита риторика украинского президента слегка смягчилась: в соцсетях быть резким гораздо легче, а в жизни все-таки надо дипломатичнее. Иначе опять обманут и ничего не дадут.
Свой день в Вильнюсе украинский президент подробно описывает в Telegram-канале. Надо сказать, что украинские СМИ в это время публикуют видео героического посещения Зеленским пустого острова Змеиный, всячески акцентируя внимание на том, что он был "героически освобожден" украинскими войсками год назад, а не просто оставлен ВС РФ из стратегических соображений. А на саммит в Вильнюс гарант привозит флаг из не менее героической в представлении укроСМИ "бахмутской мясорубки". Но это так, к слову.
Первая встреча у Зеленского – с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. "Обговариваем гарантии безопасности Украины на пути в НАТО… благодарен за усиление наших воинов техникой".
Следующий - канцлер Германии Олаф Шольц. "Продолжили разговор о гарантиях безопасности" и "благодарен за готовность длительной, многолетней поддержки Украины".
Следующая встреча – с премьером Великобритании Риши Сунаком. Тема разговора та же, в конце благодарность.
Премьер Австралии Энтони Албенизи. Благодарность за "новый мощный пакет" военной помощи.
Далее следуют премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон. Сценарий тот же.
После совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский называет "важным результатом" решение об отмене Плана действий по членству для Украины. Известно об этом было еще до начала саммита, но то, что раньше было для президента Украины "беспрецедентно и абсурдно", теперь вдруг стало для него же важным. "Добро псовi муха", говорит по такому поводу старая украинская пословица. Иными словами, если пэрэмоги нет, надо сделать ее из того, что есть.

Реакция России

В России новости из Вильнюса восприняли довольно сдержанно, потому что ничего нового, по сути, там не прозвучало.
"Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало украинского гостя в Вильнюсе. Который еще за несколько дней шантажировал тех, от кого сегодня на 100% зависит киевский режим, что не поедет на саммит, если ему не гарантируют четкое приглашение Украины в альянс, без всяких условий и увязок с чем-либо, кроме момента окончания военного конфликта", - написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на поставки западных вооружений Украине предложил организовать выставку подбитой натовской техники. Выставить ее предлагается у зданий посольств тех стран, которые это железо произвели.
Остатки реактивного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
11:21
Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
Надо сказать, что идея эта не нова: во Вьетнамском музее военной истории в Ханое установлен прекрасный памятник жертвам американских бомбардировок города, устроенный из обломков сбитых американских бомбардировщиков.
Заверения Зеленского не использовать кассетные боеприпасы для бомбардировки мирных объектов оценил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он сказал , что верить обещаниям президента Украины ни в коем случае нельзя.
"Он в принципе патологический лжец", - озвучил Цеков.
В Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 июля отреагировал на решение Франции поставлять дальнобойные ракеты Украине. По его мнению, это лишь "утяжелит участь киевского режима", при этом на ход событий в зоне СВО никак не повлияет.

Собака лает – караван идет

Пожалуй, самый лучший ответ на все, что происходило в эти дни в Вильнюсе, дали наши ребята на линии боевого соприкосновения. У них нет времени на пустые разговоры – они просто выполняют свою тяжелую работу. Каждый на своем месте.
За прошедшие сутки в зоне СВО наши военнослужащие уничтожили около 700 украинских боевиков и большое количество вражеской техники. В том числе - британская буксируемая гаубица "FH-70" и две американские артиллерийские системы М777. Огневым ударом был поражен командный пункт Нацгвардии Украины, разбиты склады боеприпасов и уничтожен вражеский вертолет Ми-24. Средствами ПВО перехвачены четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.
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НАТОСаммит НАТО в ВильнюсеУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)АвторыПолитикаПоставки западного оружия УкраинеСВОМнения
 
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