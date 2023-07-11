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ФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК Patriot
ФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК Patriot - РИА Новости Крым, 11.07.2023
ФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК Patriot
Германия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T14:06
2023-07-11T14:06
2023-07-11T14:07
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Германия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5. Об этом говорится в заявлении министерства обороны ФРГ.Кроме того, Украина получит пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и пять тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования, комплекс средств борьбы с беспилотниками и комплекс средств ближней разведки на базе немецкого БПЛА LUNA.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил что решение Франции поставлять дальнобойные ракеты Украине лишь "утяжелит участь киевского режима", при этом на ход событий в зоне СВО никак не повлияет.Саммит НАТО проходит 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.Генсек организации Йенс Столтенберг перед началом саммита заявил, что НАТО ставит своей целью оказание Украине максимальной военной поддержки для обеспечения "победы на поле боя", поскольку, "если Украина не одержит победу как свободная и суверенная демократическая страна, никакие гарантии безопасности ей уже не потребуются".Он также заявил, что предложил отменить для Украины План действий по членству (ПДЧ) в альянсе, что позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что чем дальнобойнее будет поставляемое Украине Западом вооружение, тем дальше Россия будет оттеснять неонацистов от своих границ, включая новые субъекты РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут кассетные боеприпасы УкраинеКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыСША передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список
https://crimea.ria.ru/20230611/v-chem-slabost-tankov-leopard-i-drugoy-zapadnoy-tekhniki---mnenie-eksperta-1129324200.html
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германия, украина, поставки западного оружия украине, сво, новости, в мире, оружие
ФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК Patriot
Германия поставит Украине две установки ЗРК Patriot, 25 танков Leopard 1 и 40 БМП Marder
14:06 11.07.2023 (обновлено: 14:07 11.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Германия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5. Об этом говорится в заявлении министерства обороны ФРГ.
"Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки вооруженных сил Украины. "Вильнюсский" пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5", - приводит РИА Новости слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Кроме того, Украина получит пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и пять тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования, комплекс средств борьбы с беспилотниками и комплекс средств ближней разведки на базе немецкого БПЛА LUNA.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия
для поддержки наступления ВСУ.
Саммит НАТО проходит 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
Генсек организации Йенс Столтенберг перед началом саммита заявил, что НАТО ставит своей целью оказание Украине максимальной военной поддержки для обеспечения "победы на поле боя", поскольку, "если Украина не одержит победу как свободная и суверенная демократическая страна, никакие гарантии безопасности ей уже не потребуются".
Он также заявил, что предложил отменить для Украины План действий по членству (ПДЧ) в альянсе, что позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние
. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что чем дальнобойнее будет поставляемое Украине Западом вооружение, тем дальше Россия будет оттеснять неонацистов от своих границ, включая новые субъекты РФ.
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