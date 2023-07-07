https://crimea.ria.ru/20230707/ssha-peredadut-kassetnye-boepripasy-ukraine-1129891545.html

США передадут кассетные боеприпасы Украине

США передадут кассетные боеприпасы Украине - РИА Новости Крым, 07.07.2023

США передадут кассетные боеприпасы Украине

В пятницу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Штаты передадут Киеву кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T21:36

2023-07-07T21:36

2023-07-07T22:28

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украина

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Штаты передадут Киеву кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости.Как пояснили в Белом доме, решение о передаче откладывалось из-за того, что в США признают риски для мирного населения от использования подобного рода снарядов. Однако добавляют, что Киев предоставил письменное обязательство о том, что будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственных жителей.По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, Киев обязался протоколировать все случаи применения кассетных боеприпасов."Украинское правительство предоставило нам письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов, упомянув в том числе, что они не будут использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением, и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды", - сказал Райдер в ходе брифинга в пятницу.При этом заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что такое решение вызывает обеспокоенность, но "хуже, если победит Россия".Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.В конце июня Пентагон опубликовал список очередной партии передаваемых Украине вооружений на сумму 500 млн долларов. В пакет вошли 30 бронемашин Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные комплексы Stinger, оборудование для разминирования, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Также в перечне были ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к нему, тепловизоры и приборы ночного видения.В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами - КарчааСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - Медведев

https://crimea.ria.ru/20230703/poslednee-preduprezhdenie-politolog-o-state-medvedeva-1129776913.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, сво, поставки западного оружия украине