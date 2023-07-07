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США передадут кассетные боеприпасы Украине - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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США передадут кассетные боеприпасы Украине
США передадут кассетные боеприпасы Украине - РИА Новости Крым, 07.07.2023
США передадут кассетные боеприпасы Украине
В пятницу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Штаты передадут Киеву кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T21:36
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сша
украина
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Штаты передадут Киеву кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости.Как пояснили в Белом доме, решение о передаче откладывалось из-за того, что в США признают риски для мирного населения от использования подобного рода снарядов. Однако добавляют, что Киев предоставил письменное обязательство о том, что будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственных жителей.По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, Киев обязался протоколировать все случаи применения кассетных боеприпасов."Украинское правительство предоставило нам письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов, упомянув в том числе, что они не будут использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением, и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды", - сказал Райдер в ходе брифинга в пятницу.При этом заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что такое решение вызывает обеспокоенность, но "хуже, если победит Россия".Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.В конце июня Пентагон опубликовал список очередной партии передаваемых Украине вооружений на сумму 500 млн долларов. В пакет вошли 30 бронемашин Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные комплексы Stinger, оборудование для разминирования, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Также в перечне были ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к нему, тепловизоры и приборы ночного видения.В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами - КарчааСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - Медведев
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сша, украина, сво, поставки западного оружия украине
США передадут кассетные боеприпасы Украине

США передадут Украине кассетные боеприпасы, заявили в администрации Байдена

21:36 07.07.2023 (обновлено: 22:28 07.07.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Штаты передадут Киеву кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости.
Как пояснили в Белом доме, решение о передаче откладывалось из-за того, что в США признают риски для мирного населения от использования подобного рода снарядов. Однако добавляют, что Киев предоставил письменное обязательство о том, что будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственных жителей.
"Итак, Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно - таким образом, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения", - цитирует советника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана РИА Новости.
По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, Киев обязался протоколировать все случаи применения кассетных боеприпасов.
"Украинское правительство предоставило нам письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов, упомянув в том числе, что они не будут использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением, и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды", - сказал Райдер в ходе брифинга в пятницу.
При этом заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что такое решение вызывает обеспокоенность, но "хуже, если победит Россия".
"Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили", - сказал Кол на брифинге в Пентагоне.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.
В конце июня Пентагон опубликовал список очередной партии передаваемых Украине вооружений на сумму 500 млн долларов. В пакет вошли 30 бронемашин Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные комплексы Stinger, оборудование для разминирования, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Также в перечне были ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к нему, тепловизоры и приборы ночного видения.
В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
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