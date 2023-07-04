https://crimea.ria.ru/20230704/vsu-khotyat-udarit-po-zaes-raketoy-s-yadernymi-otkhodami---karchaa-1129817044.html

ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами - Карчаа

ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами - Карчаа - РИА Новости Крым, 04.07.2023

ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами - Карчаа

Киевский режим планирует в ночь на среду, 5 июля, нанести удар по Запорожской АЭС с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T21:33

2023-07-04T21:33

2023-07-04T21:33

заэс (запорожская атомная электростанция)

ренат карчаа

росатом

украина

удар всу по мосту на чонгаре

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим планирует в ночь на среду, 5 июля, нанести удар по Запорожской АЭС с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Такое заявление сделал советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, пишет РИА Новости.Также, по словам Карчаа, Киев намеревается сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами, которые были вывезены в понедельник, 3 июля, с Южноукраинской АЭС."Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У", начиненного радиоактивными отходами", — уточнил он.Накануне советник главы "Росэнергоатома" также высказал предположение, что киевский режим и страны Запада могут прибегнуть к ядерной провокации на ЗАЭС, которая необходима им для создания "правового шлюза" для легального участия НАТО в конфликте на Украине.В то же время, как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, угрозы провокаций со стороны киевского режима носят постоянный характер.В конце июня Украина на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявила о начале учений на случай возникновения ЧС на станции.Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.Политолог Ростислав Ищенко заявил, что главная цель возможной ядерной провокации на Украине – подтолкнуть некоторые европейские страны к прямому вооруженному столкновению с Россией. Такой план уже давно разработан в США, однако американцы все еще раздумывают, стоит ли реализовывать такой сценарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭПЯдерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятностьЕсть ли радиационные риски на ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), ренат карчаа, росатом, украина, удар всу по мосту на чонгаре, запорожская область, новости