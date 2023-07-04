https://crimea.ria.ru/20230704/kiev-otrezal-zaporozhskuyu-aes-ot-dneprovskoy-lep-1129798348.html

Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭП

Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭП - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭП

В ночь на вторник, 4 июля, киевский режим отключил Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП. Станция подключена к резервной 330-й ЛЭП, которая была введена накануне. Об... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T12:52

2023-07-04T12:52

2023-07-04T12:52

новости

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

росэнергоатом

магатэ

ренат карчаа

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В ночь на вторник, 4 июля, киевский режим отключил Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП. Станция подключена к резервной 330-й ЛЭП, которая была введена накануне. Об этом сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, пишет РИА Новости.Также он отметил, что днем ранее в МАГАТЭ приняли решение о подключении резервной ЛЭП. По словам Карчаа, это подключение является "очень значимым фактором", поскольку благодаря резервной линии питания есть возможность обеспечивать резервное энергообеспечение блоков. Ранее для этих целей, когда Киев отключал "Днепровскую" ЛЭП, Запорожскую АЭС нужно было запитывать от дизель-генераторов, напомнил советник главы "Росэнергоатома".Уточняется, что нарушений условий безопасной эксплуатации не выявлено. Радиационный фон на территории объекта находится в норме.Ранее в комментарии РИА Новости Крым директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский заявлял, что острой угрозы ядерной безопасности из-за потери внешнего электроснабжения и нештатной ситуации на Запорожской АЭС в настоящее время нет.В мае сообщалось, что в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы.МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – ЛавровУкраина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозеЯдерная провокация на Украине: зачем это США

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

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новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), росэнергоатом, магатэ, ренат карчаа, энергодар