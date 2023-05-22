https://crimea.ria.ru/20230522/ostroy-ugrozy-net--ekspert-o-situatsii-na-zaporozhskoy-aes-1128872548.html
Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС
Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС
Острой угрозы ядерной безопасности из-за потери внешнего электроснабжения и нештатной ситуации на Запорожской АЭС в настоящее время нет. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T11:30
2023-05-22T11:30
2023-05-22T12:58
эксклюзивы риа новости крым
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новые регионы россии
сво
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_03ba73fc797a49be12dc965c8c84d25a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Острой угрозы ядерной безопасности из-за потери внешнего электроснабжения и нештатной ситуации на Запорожской АЭС в настоящее время нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.Ранее сообщалось, что в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы."Конечно, ситуация нештатная, но уже неоднократно аналогичные истории на объекте происходили. Сейчас единственная линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС, отключена, они (украинские власти – ред.) ссылаются на имеющуюся аварию, но, исходя из практики, есть подозрение, что это специальная провокация со стороны официального Киева", - сказал Ясинский.По его словам, это уже седьмое отключение ЗАЭС от электроэнергии. Самое длительное было продолжительностью больше 49 часов, все это время станция работала на дизельных генераторах.В то же время, как уточнил в комментарии РИА Новости Крым бывший сотрудник Запорожской АЭС Влад Лаврик, потеря внешнего электроснабжения ЗАЭС может быть опасна только в том случае, если "обстрелы будут сохранятся длительное время" и вследствие отсутствия топлива для генераторов."Теоретически же все восстановят и даже с нашей стороны могут обеспечить энергоснабжение", - не исключил эксперт.В начале мая работа всех блоков на Запорожской атомной электростанции была остановлена, это необходимо для обеспечения ядерной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭСЧем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнениеЗапад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новые регионы россии
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9fb00e41f94856abb77475766df8b345.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, сво, безопасность, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия
Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС
"Росатом": угрозы ядерной безопасности из-за потери внешнего электроснабжение на ЗАЭС нет
11:30 22.05.2023 (обновлено: 12:58 22.05.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Острой угрозы ядерной безопасности из-за потери внешнего электроснабжения и нештатной ситуации на Запорожской АЭС в настоящее время нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщил директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.
Ранее сообщалось
, что в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы.
"Конечно, ситуация нештатная, но уже неоднократно аналогичные истории на объекте происходили. Сейчас единственная линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС, отключена, они (украинские власти – ред.) ссылаются на имеющуюся аварию, но, исходя из практики, есть подозрение, что это специальная провокация со стороны официального Киева", - сказал Ясинский.
По его словам, это уже седьмое отключение ЗАЭС от электроэнергии. Самое длительное было продолжительностью больше 49 часов, все это время станция работала на дизельных генераторах.
"Сейчас станция также работает на дизельных генераторах. Острой угрозы ядерной безопасности в настоящее время нет. Госкорпорация "Росатом", АО "Концерн Росэнергоатом" и эксплуатирующая организация ЗАЭС делают все возможное для сохранения ситуации в состоянии стабильности и для обеспечения ядерной безопасности", - сообщил он. И заверил, что топливо для генераторов в наличии, никакой паники нет.
В то же время, как уточнил в комментарии РИА Новости Крым бывший сотрудник Запорожской АЭС Влад Лаврик, потеря внешнего электроснабжения ЗАЭС может быть опасна только в том случае, если "обстрелы будут сохранятся длительное время" и вследствие отсутствия топлива для генераторов.
"Теоретически же все восстановят и даже с нашей стороны могут обеспечить энергоснабжение", - не исключил эксперт.
В начале мая работа всех блоков на Запорожской атомной электростанции была остановлена
, это необходимо для обеспечения ядерной безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
Читайте также на РИА Новости Крым: