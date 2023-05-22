https://crimea.ria.ru/20230522/ostroy-ugrozy-net--ekspert-o-situatsii-na-zaporozhskoy-aes-1128872548.html

Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС

Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС

Острой угрозы ядерной безопасности из-за потери внешнего электроснабжения и нештатной ситуации на Запорожской АЭС в настоящее время нет. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T11:30

2023-05-22T11:30

2023-05-22T12:58

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заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Острой угрозы ядерной безопасности из-за потери внешнего электроснабжения и нештатной ситуации на Запорожской АЭС в настоящее время нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.Ранее сообщалось, что в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и переведена на дизель-генераторы."Конечно, ситуация нештатная, но уже неоднократно аналогичные истории на объекте происходили. Сейчас единственная линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС, отключена, они (украинские власти – ред.) ссылаются на имеющуюся аварию, но, исходя из практики, есть подозрение, что это специальная провокация со стороны официального Киева", - сказал Ясинский.По его словам, это уже седьмое отключение ЗАЭС от электроэнергии. Самое длительное было продолжительностью больше 49 часов, все это время станция работала на дизельных генераторах.В то же время, как уточнил в комментарии РИА Новости Крым бывший сотрудник Запорожской АЭС Влад Лаврик, потеря внешнего электроснабжения ЗАЭС может быть опасна только в том случае, если "обстрелы будут сохранятся длительное время" и вследствие отсутствия топлива для генераторов."Теоретически же все восстановят и даже с нашей стороны могут обеспечить энергоснабжение", - не исключил эксперт.В начале мая работа всех блоков на Запорожской атомной электростанции была остановлена, это необходимо для обеспечения ядерной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭСЧем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнениеЗапад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, сво, безопасность, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия