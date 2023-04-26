https://crimea.ria.ru/20230426/zapad-ne-usvoil-urok--aksenov-o-chernobylskoy-katastrofe-1128368154.html

Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе

Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе

Мировое сообщество не усвоило урока, который преподнесла катастрофа на Чернобыльской АЭС и продолжает игнорировать регулярные обстрелы со стороны Украины... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T08:25

2023-04-26T08:25

2023-04-26T08:39

крым

сергей аксенов

россия

сво

авария на чернобыльской атомной станции

заэс (запорожская атомная электростанция)

европа

украина

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Мировое сообщество не усвоило урока, который преподнесла катастрофа на Чернобыльской АЭС и продолжает игнорировать регулярные обстрелы со стороны Украины Запорожской атомной электростанции, что может привести к серьезным последствиям для всей Европы. Об этом в своем Telegram написал глава Крыма Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что Россия не даст осуществится этим "людоедским планам" Запада."Все цели СВО будут достигнуты. Это лучшая гарантия безопасности, в том числе и ядерных объектов". – заверил Аксенов.Глава республики напомнил, что катастрофа стала рубежом в истории всего человечества и затронула миллионы людей. Однако проявленное 37 лет назад мужество ликвидаторов помогло остановить масштабы разрушений."Катастрофа затронула миллионы людей. Но беда могла быть еще более масштабной, если бы не мужество и героизм тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии. Низкий им поклон!" – заключил глава региона.37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Наиболее масштабными также стали ущерб от трагедии и последствия. До сих пор точно неизвестно число людей, которые погибли и пострадали от нее.Авария полностью разрушила реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание станции, погибли два человека.На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. До сих пор станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забытьНе только радиация: чем еще опасны урановые снарядыКиев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции

https://crimea.ria.ru/20221207/kiev-igraet-zhiznyami-ukraintsev-i-evropeytsev-zayavili-v-mid-1125726021.html

https://crimea.ria.ru/20221025/zaporozhskaya-aes-chto-budet-esli-dambu-vzorvut-1125058711.html

крым

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

европа

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, россия, сво, авария на чернобыльской атомной станции, заэс (запорожская атомная электростанция), европа, украина, безопасность, новости