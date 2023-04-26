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Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе
Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе
Мировое сообщество не усвоило урока, который преподнесла катастрофа на Чернобыльской АЭС и продолжает игнорировать регулярные обстрелы со стороны Украины... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T08:25
2023-04-26T08:39
крым
сергей аксенов
россия
сво
авария на чернобыльской атомной станции
заэс (запорожская атомная электростанция)
европа
украина
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Мировое сообщество не усвоило урока, который преподнесла катастрофа на Чернобыльской АЭС и продолжает игнорировать регулярные обстрелы со стороны Украины Запорожской атомной электростанции, что может привести к серьезным последствиям для всей Европы. Об этом в своем Telegram написал глава Крыма Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что Россия не даст осуществится этим "людоедским планам" Запада."Все цели СВО будут достигнуты. Это лучшая гарантия безопасности, в том числе и ядерных объектов". – заверил Аксенов.Глава республики напомнил, что катастрофа стала рубежом в истории всего человечества и затронула миллионы людей. Однако проявленное 37 лет назад мужество ликвидаторов помогло остановить масштабы разрушений."Катастрофа затронула миллионы людей. Но беда могла быть еще более масштабной, если бы не мужество и героизм тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии. Низкий им поклон!" – заключил глава региона.37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Наиболее масштабными также стали ущерб от трагедии и последствия. До сих пор точно неизвестно число людей, которые погибли и пострадали от нее.Авария полностью разрушила реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание станции, погибли два человека.На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. До сих пор станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забытьНе только радиация: чем еще опасны урановые снарядыКиев полностью обесточил Запорожскую АЭС - что происходит на станции
https://crimea.ria.ru/20221207/kiev-igraet-zhiznyami-ukraintsev-i-evropeytsev-zayavili-v-mid-1125726021.html
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крым
россия
заэс (запорожская атомная электростанция)
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крым, сергей аксенов, россия, сво, авария на чернобыльской атомной станции, заэс (запорожская атомная электростанция), европа, украина, безопасность, новости
Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе

Аксенов об уроке катастрофы на ЧАЭС: Запад готов превратить в зону отчуждения всю Европу

08:25 26.04.2023 (обновлено: 08:39 26.04.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Мировое сообщество не усвоило урока, который преподнесла катастрофа на Чернобыльской АЭС и продолжает игнорировать регулярные обстрелы со стороны Украины Запорожской атомной электростанции, что может привести к серьезным последствиям для всей Европы. Об этом в своем Telegram написал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вспоминая о Чернобыле, мы говорим, что это был урок для всего человечества. Сегодня очевидно, что урок не усвоен. Так называемое мировое сообщество не реагирует на обстрелы украинскими террористами Запорожской АЭС. Они и их заокеанские хозяева готовы превратить в зону отчуждения не только освобожденные русские земли, не только остатки Украины, но и всю Европу", - акцентировал глава Крыма.
Он подчеркнул, что Россия не даст осуществится этим "людоедским планам" Запада.
"Все цели СВО будут достигнуты. Это лучшая гарантия безопасности, в том числе и ядерных объектов". – заверил Аксенов.
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 08:52
Киев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИД
Глава республики напомнил, что катастрофа стала рубежом в истории всего человечества и затронула миллионы людей. Однако проявленное 37 лет назад мужество ликвидаторов помогло остановить масштабы разрушений.
"Катастрофа затронула миллионы людей. Но беда могла быть еще более масштабной, если бы не мужество и героизм тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии. Низкий им поклон!" – заключил глава региона.
37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Наиболее масштабными также стали ущерб от трагедии и последствия. До сих пор точно неизвестно число людей, которые погибли и пострадали от нее.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября 2022, 19:11
Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут
Авария полностью разрушила реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание станции, погибли два человека.
На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. До сих пор станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.
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КрымСергей АксеновРоссияСВОАвария на Чернобыльской атомной станцииЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ЕвропаУкраинаБезопасностьНовости
 
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