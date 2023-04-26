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Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть
Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла крупнейшая по масштабам техногенная катастрофа ХХ века. наиболее масштабными также стали ущерб от РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T08:00
2023-04-26T08:00
фотоленты
авария на чернобыльской атомной станции
чернобыль
чернобыльская зона отчуждения
украина
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происшествия
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26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла крупнейшая по масштабам техногенная катастрофа ХХ века. наиболее масштабными также стали ущерб от трагедии и последствия. До сих пор точно неизвестно число людей, которые погибли и пострадали от нее. Авария полностью разрушила реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание станции, погибли два человека.На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей.До сих пор станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.
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фото, авария на чернобыльской атомной станции, чернобыль, чернобыльская зона отчуждения, украина, белоруссия, россия, киев, происшествия, история, аэс
Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть

Первые дни Чернобыльской катастрофы: как это было

08:00 26.04.2023
 
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26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла крупнейшая по масштабам техногенная катастрофа ХХ века. наиболее масштабными также стали ущерб от трагедии и последствия. До сих пор точно неизвестно число людей, которые погибли и пострадали от нее.
Авария полностью разрушила реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание станции, погибли два человека.
На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей.
До сих пор станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.
© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанк

Дозиметристы замеряют уровень радиации.

 Дозиметристы осуществляют замер радиации
1 из 18

Дозиметристы замеряют уровень радиации.

© РИА Новости . Igor Kostin
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© РИА Новости . Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкОбработка территории Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором.
Дезактивация территории Чернобыльской АЭС
2 из 18
Обработка территории Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором.
© РИА Новости . Vitaliy Ankov
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© РИА Новости . Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкРаботник поста дезактивации на территории Чернобыльской АЭС.
Работник поста дезактивации на территории Чернобыльской АЭС
3 из 18
Работник поста дезактивации на территории Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . Vitaliy Ankov
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© РИА Новости . Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкВертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС после катастрофы.
Вертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС после катастрофы
4 из 18
Вертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС после катастрофы.
© РИА Новости . Vitaliy Ankov
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© РИА Новости . Vitaly Ankov / Перейти в фотобанкХимики-дозиметристы на территории Чернобыльской атомной электростанции во время ликвидации последствий аварии.
Химики-дозиметристы на территории Чернобыльской атомной электростанции во время ликвидации последствий аварии
5 из 18
Химики-дозиметристы на территории Чернобыльской атомной электростанции во время ликвидации последствий аварии.
© РИА Новости . Vitaly Ankov
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© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкГруппа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы
6 из 18
Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
© РИА Новости . Igor Kostin
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© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дозиметристы замеряют уровень радиации на территории станции.
Дозиметристы замеряют уровень радиации на территории станции
7 из 18
Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дозиметристы замеряют уровень радиации на территории станции.
© РИА Новости . Igor Kostin
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© РИА Новости . Igor KostinСотрудник службы дезактивации обрабатывает здание раствором для консервации радиоактивной пыли. Территория Чернобыльской АЭС.
Обработка пострадавших зданий в Чернобыле
8 из 18
Сотрудник службы дезактивации обрабатывает здание раствором для консервации радиоактивной пыли. Территория Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . Igor Kostin
© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанк

Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии.

Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии
9 из 18

Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии.

© РИА Новости . Igor Kostin
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© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкДезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-ти километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС.
Дезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-ти километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС
10 из 18
Дезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-ти километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . Igor Kostin
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© РИА Новости . Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкЛегковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте.
Дезактивация автомобиля, выезжающего из зоны чернобыльской катастрофы
11 из 18
Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте.
© РИА Новости . Vitaliy Ankov
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© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкОчередная вахта направляется на работы по ликвидации аварии на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Очередная вахта направляется на работы по ликвидации аварии на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС
12 из 18
Очередная вахта направляется на работы по ликвидации аварии на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . Igor Kostin
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© РИА Новости . V. Chistiakov / Перейти в фотобанкВертолет Ми-26 с дозиметристами на борту контролирует обстановку в районе Чернобыльской АЭС после катастрофы.
Вертолет Ми-26 с дозиметристами на борту контролирует обстановку в районе Чернобыльской АЭС после катастрофы
13 из 18
Вертолет Ми-26 с дозиметристами на борту контролирует обстановку в районе Чернобыльской АЭС после катастрофы.
© РИА Новости . V. Chistiakov
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© РИА Новости . Maruschenko / Перейти в фотобанкЭвакуация населения из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. Жительницы Киевской области прощаются друг с другом и со своими домами, 1986 год.
Эвакуация населения из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. Жительницы Киевской области прощаются друг с другом и со своими домами
14 из 18
Эвакуация населения из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. Жительницы Киевской области прощаются друг с другом и со своими домами, 1986 год.
© РИА Новости . Maruschenko
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© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкОграждения на улицах города Припяти в Киевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. 1986 г.
Ограждения на улицах города Припяти в Киевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. 1986 г.
15 из 18
Ограждения на улицах города Припяти в Киевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. 1986 г.
© РИА Новости . Igor Kostin
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© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкСпециалисты с борта вертолета берут пробы воды в охладителях реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
Специалисты с борта вертолета берут пробы воды в охладителях реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы
16 из 18
Специалисты с борта вертолета берут пробы воды в охладителях реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
© РИА Новости . Igor Kostin
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© РИА Новости . Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкПострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) на лечении в 6-ой городской клинической больнице Минздрава СССР. Знакомство с американским доктором Робертом Питером Гейлом.
Пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС на лечении в 6-ой городской клинической больнице Минздрава СССР
17 из 18
Пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) на лечении в 6-ой городской клинической больнице Минздрава СССР. Знакомство с американским доктором Робертом Питером Гейлом.
© РИА Новости . Vladimir Vyatkin
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© РИА Новости . Yuriy Ivanov / Перейти в фотобанкРебенок из деревни Чудяны, пораженной радиацией в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Ребенок из деревни Чудяны, пораженной радиацией в результате аварии на Чернобыльской АЭС
18 из 18
Ребенок из деревни Чудяны, пораженной радиацией в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . Yuriy Ivanov
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