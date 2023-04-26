Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть
Первые дни Чернобыльской катастрофы: как это было
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла крупнейшая по масштабам техногенная катастрофа ХХ века. наиболее масштабными также стали ущерб от трагедии и последствия. До сих пор точно неизвестно число людей, которые погибли и пострадали от нее.
Авария полностью разрушила реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание станции, погибли два человека.
На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей.
До сих пор станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.
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Дозиметристы замеряют уровень радиации.
© РИА Новости . Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкОбработка территории Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором.
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Обработка территории Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором.
© РИА Новости . Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкРаботник поста дезактивации на территории Чернобыльской АЭС.
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Работник поста дезактивации на территории Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкВертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС после катастрофы.
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Вертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС после катастрофы.
© РИА Новости . Vitaly Ankov / Перейти в фотобанкХимики-дозиметристы на территории Чернобыльской атомной электростанции во время ликвидации последствий аварии.
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Химики-дозиметристы на территории Чернобыльской атомной электростанции во время ликвидации последствий аварии.
© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкГруппа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
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Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дозиметристы замеряют уровень радиации на территории станции.
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Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дозиметристы замеряют уровень радиации на территории станции.
© РИА Новости . Igor KostinСотрудник службы дезактивации обрабатывает здание раствором для консервации радиоактивной пыли. Территория Чернобыльской АЭС.
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Сотрудник службы дезактивации обрабатывает здание раствором для консервации радиоактивной пыли. Территория Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанк
Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии.
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Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии.
© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкДезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-ти километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС.
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Дезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-ти километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкЛегковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте.
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Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте.
© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкОчередная вахта направляется на работы по ликвидации аварии на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС.
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Очередная вахта направляется на работы по ликвидации аварии на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости . V. Chistiakov / Перейти в фотобанкВертолет Ми-26 с дозиметристами на борту контролирует обстановку в районе Чернобыльской АЭС после катастрофы.
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Вертолет Ми-26 с дозиметристами на борту контролирует обстановку в районе Чернобыльской АЭС после катастрофы.
© РИА Новости . Maruschenko / Перейти в фотобанкЭвакуация населения из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. Жительницы Киевской области прощаются друг с другом и со своими домами, 1986 год.
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Эвакуация населения из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. Жительницы Киевской области прощаются друг с другом и со своими домами, 1986 год.
© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкОграждения на улицах города Припяти в Киевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. 1986 г.
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Ограждения на улицах города Припяти в Киевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. 1986 г.
© РИА Новости . Igor Kostin / Перейти в фотобанкСпециалисты с борта вертолета берут пробы воды в охладителях реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
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Специалисты с борта вертолета берут пробы воды в охладителях реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы.
© РИА Новости . Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкПострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) на лечении в 6-ой городской клинической больнице Минздрава СССР. Знакомство с американским доктором Робертом Питером Гейлом.
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Пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) на лечении в 6-ой городской клинической больнице Минздрава СССР. Знакомство с американским доктором Робертом Питером Гейлом.
© РИА Новости . Yuriy Ivanov / Перейти в фотобанкРебенок из деревни Чудяны, пораженной радиацией в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
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Ребенок из деревни Чудяны, пораженной радиацией в результате аварии на Чернобыльской АЭС.