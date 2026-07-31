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Выявить онкологию и диабет на ранних стадиях: чем еще полезна диспансеризация - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Выявить онкологию и диабет на ранних стадиях: чем еще полезна диспансеризация
Выявить онкологию и диабет на ранних стадиях: чем еще полезна диспансеризация - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Выявить онкологию и диабет на ранних стадиях: чем еще полезна диспансеризация
Сегодня в Крыму и по всей России граждане могут пройти диспансеризацию – профилактический комплекс медицинских осмотров, главной целью которых является... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T09:04
2026-07-31T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму и по всей России граждане могут пройти диспансеризацию – профилактический комплекс медицинских осмотров, главной целью которых является предотвращение и раннее выявление хронических заболеваний и угрожающих состояний, таких как онкология, сахарный диабет и другие. Как она проходит сейчас, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) министерства здравоохранения РК, главный врач "Симферопольской поликлиники №2" Алексей Музыка."Диспансеризация — это один из самых важных аспектов поликлинической работы, это проведение профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление и предотвращение всевозможных катастроф и тяжелых состояний, таких как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания", - отметил он.Вышеперечисленные болезни являются основными причинами смерти и инвалидизации среди населения в наше время, подчеркнул гость студии."Сахарный диабет — это то заболевание, которое может не вызывать скорой инвалидизации и летального исхода, но в конечном итоге оно приводит к резкому ухудшению качества жизни, появляется сосудистая патология, и потом возникают различные осложнения сосудов, почек и зрения", - пояснил он.Раннее выявление онкологии также жизненно важно и влияет на выбор терапии, добавил врач."Чем раньше мы выявим данное заболевание, тем проще лечение. Это будет либо курс химиотерапии, либо хирургическое лечение, удаление самого очага. Элементарно, если опухоль размером полсантиметра, то ее гораздо проще удалить, чем опухоль размером пятнадцать сантиметров", - заметил Алексей Музыка.Летнее время наиболее подходит для прохождения диспансеризации именно пожилым людям, отметил он."Когда молодежь занята отпусками, занята детьми, они меньше ходят в поликлинику, для пожилых людей сейчас наиболее спокойное время, резко снижен процент респираторных заболеваний, и возможность инфицирования гораздо ниже в летнее время. Поэтому мы настоятельно рекомендуем сейчас людям пожилого возраста пройти диспансеризацию, потому что, вероятность появления какого-то хронического заболевания, естественно, в пожилом возрасте выше, чем в молодом", - предупредил специалист.Несмотря на то, что программы обследований при диспансеризации практически не отличаются по возрастным категориям, сказал он, для молодых людей включены исследования репродуктивной функции."Есть стандартный набор исследований, таких как флюорография, кардиограмма, анализы крови. Из года в год регулярно все их проходят. А более специализированные обследования, например, кал на скрытую кровь, маммография, проходят, в зависимости от возрастных категорий, некоторые раз в два года. Есть периоды, когда после пятидесяти, ежегодно проводятся эти исследования. Также у молодежи, есть такое понятие диспансеризация лиц репродуктивного возраста, когда оценивается состояние мочеполовой системы, возможность рождения и вынашивания детей", - обозначил собеседник.У лиц пожилого возраста уклон больше сделан на появление заболеваний сердечно-сосудистой патологии, онкологии, добавил он.Алексей Музыка также отметил, что работающим гражданам, согласно трудовому законодательству, при прохождении диспансеризации дается один выходной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвала самый опасный из гепатитовВажный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследованийПеречень исследований в рамках диспансеризации расширяется - Минздрав Крыма
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диспансеризация, алексей музыка, минздрав крыма, здоровье, новости крыма, крым, общество
Выявить онкологию и диабет на ранних стадиях: чем еще полезна диспансеризация

Диспансеризация помогает выявить онкологию и диабет на ранних стадиях

09:04 31.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДиспансеризация. Архивное фото
Диспансеризация. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму и по всей России граждане могут пройти диспансеризацию – профилактический комплекс медицинских осмотров, главной целью которых является предотвращение и раннее выявление хронических заболеваний и угрожающих состояний, таких как онкология, сахарный диабет и другие. Как она проходит сейчас, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) министерства здравоохранения РК, главный врач "Симферопольской поликлиники №2" Алексей Музыка.
"Диспансеризация — это один из самых важных аспектов поликлинической работы, это проведение профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление и предотвращение всевозможных катастроф и тяжелых состояний, таких как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания", - отметил он.
Вышеперечисленные болезни являются основными причинами смерти и инвалидизации среди населения в наше время, подчеркнул гость студии.
"Сахарный диабет — это то заболевание, которое может не вызывать скорой инвалидизации и летального исхода, но в конечном итоге оно приводит к резкому ухудшению качества жизни, появляется сосудистая патология, и потом возникают различные осложнения сосудов, почек и зрения", - пояснил он.
Раннее выявление онкологии также жизненно важно и влияет на выбор терапии, добавил врач.
"Чем раньше мы выявим данное заболевание, тем проще лечение. Это будет либо курс химиотерапии, либо хирургическое лечение, удаление самого очага. Элементарно, если опухоль размером полсантиметра, то ее гораздо проще удалить, чем опухоль размером пятнадцать сантиметров", - заметил Алексей Музыка.
Летнее время наиболее подходит для прохождения диспансеризации именно пожилым людям, отметил он.
"Когда молодежь занята отпусками, занята детьми, они меньше ходят в поликлинику, для пожилых людей сейчас наиболее спокойное время, резко снижен процент респираторных заболеваний, и возможность инфицирования гораздо ниже в летнее время. Поэтому мы настоятельно рекомендуем сейчас людям пожилого возраста пройти диспансеризацию, потому что, вероятность появления какого-то хронического заболевания, естественно, в пожилом возрасте выше, чем в молодом", - предупредил специалист.
Несмотря на то, что программы обследований при диспансеризации практически не отличаются по возрастным категориям, сказал он, для молодых людей включены исследования репродуктивной функции.
"Есть стандартный набор исследований, таких как флюорография, кардиограмма, анализы крови. Из года в год регулярно все их проходят. А более специализированные обследования, например, кал на скрытую кровь, маммография, проходят, в зависимости от возрастных категорий, некоторые раз в два года. Есть периоды, когда после пятидесяти, ежегодно проводятся эти исследования. Также у молодежи, есть такое понятие диспансеризация лиц репродуктивного возраста, когда оценивается состояние мочеполовой системы, возможность рождения и вынашивания детей", - обозначил собеседник.
У лиц пожилого возраста уклон больше сделан на появление заболеваний сердечно-сосудистой патологии, онкологии, добавил он.
Алексей Музыка также отметил, что работающим гражданам, согласно трудовому законодательству, при прохождении диспансеризации дается один выходной.
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