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Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро пятницы
Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро пятницы
В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T08:43
2026-07-31T08:43
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энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения, уточнили энергетики. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваБизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницуВ Феодосии открыли пять центров содействия: адресаВ Ялте пенсионеры и инвалиды на дому могут оформить выплату за отсутствие света
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Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро пятницы

В Крыму нет возможности подавать электричество в некоторые населенные пункты

08:43 31.07.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"Обстановка с энергоснабжением на большей части полуострова остается сложной. Из-за повреждения объектов ГУП РК "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты",- говорится в сообщении.
На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения, уточнили энергетики. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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КрымНовости КрымаЭнергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Электричество
 
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