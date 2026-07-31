Почти 400 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами РФ
Над территорией Крыма и другими регионами РФ за ночь уничтожили 371 вражеский беспилотник
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе и в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частый дома. Ранения получили пять человек. Также были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.
Кроме того, в ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес.
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