https://crimea.ria.ru/20260731/pochti-400-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-1158128205.html

Почти 400 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами РФ

Почти 400 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Почти 400 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами РФ

Силы ПВО за ночь уничтожили 371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе и в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T08:34

2026-07-31T08:34

2026-07-31T08:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе и в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частый дома. Ранения получили пять человек. Также были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.Кроме того, в ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф