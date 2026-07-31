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Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино
Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино
Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T09:52
2026-07-31T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.В апреле местный житель предложил своим знакомым организовать незаконный игорный бизнес. Злоумышленники сняли нежилое помещение по проспекту Победы, установили оборудование и распределили роли: отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов. Работа игрового зала была пресечена в июне текущего года в результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД по Республике Крым.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, участникам преступной группы от 20 до 31 года. Уголовное дело в их отношении было открыто по статье о незаконной организации и азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в составе организованной группы, с извлечением дохода в крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет судВ Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салонТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
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РИА Новости Крым
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Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино

СК: четверо жителей Крыма ответят за организацию незаконного игорного клуба

09:52 31.07.2026
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.
В апреле местный житель предложил своим знакомым организовать незаконный игорный бизнес. Злоумышленники сняли нежилое помещение по проспекту Победы, установили оборудование и распределили роли: отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов. Работа игрового зала была пресечена в июне текущего года в результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД по Республике Крым.

"В ходе обысков, проведенных в месте организации незаконной деятельности игрового клуба, а также по местам жительства его организаторов, изъята компьютерная техника, мобильные устройства и денежные средства. Доход от незаконного бизнеса за три месяца работы подпольного клуба превысил 3,5 млн рублей", - уточнили новые данные в СК.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, участникам преступной группы от 20 до 31 года. Уголовное дело в их отношении было открыто по статье о незаконной организации и азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в составе организованной группы, с извлечением дохода в крупном размере.
"Расследование уголовного дела завершено. Собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщают правоохранители.
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