Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино
СК: четверо жителей Крыма ответят за организацию незаконного игорного клуба
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.
В апреле местный житель предложил своим знакомым организовать незаконный игорный бизнес. Злоумышленники сняли нежилое помещение по проспекту Победы, установили оборудование и распределили роли: отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов. Работа игрового зала была пресечена в июне текущего года в результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД по Республике Крым.
"В ходе обысков, проведенных в месте организации незаконной деятельности игрового клуба, а также по местам жительства его организаторов, изъята компьютерная техника, мобильные устройства и денежные средства. Доход от незаконного бизнеса за три месяца работы подпольного клуба превысил 3,5 млн рублей", - уточнили новые данные в СК.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, участникам преступной группы от 20 до 31 года. Уголовное дело в их отношении было открыто по статье о незаконной организации и азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в составе организованной группы, с извлечением дохода в крупном размере.
"Расследование уголовного дела завершено. Собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщают правоохранители.
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