https://crimea.ria.ru/20260731/chetvero-zhiteley-kryma-otvetyat-za-organizatsiyu-podpolnogo-onlayn-kazino-1158130786.html

Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино

Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино

Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T09:52

2026-07-31T09:52

2026-07-31T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.В апреле местный житель предложил своим знакомым организовать незаконный игорный бизнес. Злоумышленники сняли нежилое помещение по проспекту Победы, установили оборудование и распределили роли: отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов. Работа игрового зала была пресечена в июне текущего года в результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД по Республике Крым.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, участникам преступной группы от 20 до 31 года. Уголовное дело в их отношении было открыто по статье о незаконной организации и азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в составе организованной группы, с извлечением дохода в крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет судВ Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салонТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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