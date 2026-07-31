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150 дронов атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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150 дронов атаковали Ростовскую область
150 дронов атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 31.07.2026
150 дронов атаковали Ростовскую область
За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T08:50
2026-07-31T09:04
новости сво
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранена женщина, повреждены жилые дома и горит лес.Он уточнил, что в Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения.Также утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частный дома. Ранения получили пять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад Wildberries горит из-за атаки на ВолгоградВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
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РИА Новости Крым
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новости сво, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
150 дронов атаковали Ростовскую область

За сутки в Ростовской области силы ПВО уничтожили 150 вражеских беспилотников

08:50 31.07.2026 (обновлено: 09:04 31.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранена женщина, повреждены жилые дома и горит лес.
"В течении последних суток в Ростовской области силами ПВО в ходе отражения воздушной атаки уничтожено и подавлено полторы сотни БПЛА в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах", - написал в своем канале в МАКС губернатор.
Он уточнил, что в Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения.
Также утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частный дома. Ранения получили пять человек.
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Новости СВОРостовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествия
 
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