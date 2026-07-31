https://crimea.ria.ru/20260731/150-dronov-atakovali-rostovskuyu-oblast-1158128808.html
150 дронов атаковали Ростовскую область
150 дронов атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 31.07.2026
150 дронов атаковали Ростовскую область
За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T08:50
2026-07-31T08:50
2026-07-31T09:04
новости сво
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3badeff2ccb878e4f2b9494aff535a63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранена женщина, повреждены жилые дома и горит лес.Он уточнил, что в Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения.Также утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частный дома. Ранения получили пять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад Wildberries горит из-за атаки на ВолгоградВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0238331bbdd929a0c497d396ef75ee14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
150 дронов атаковали Ростовскую область
За сутки в Ростовской области силы ПВО уничтожили 150 вражеских беспилотников
08:50 31.07.2026 (обновлено: 09:04 31.07.2026)