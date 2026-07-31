https://crimea.ria.ru/20260731/150-dronov-atakovali-rostovskuyu-oblast-1158128808.html

150 дронов атаковали Ростовскую область

150 дронов атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 31.07.2026

150 дронов атаковали Ростовскую область

За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T08:50

2026-07-31T08:50

2026-07-31T09:04

новости сво

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юрий слюсарь

атаки всу

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новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранена женщина, повреждены жилые дома и горит лес.Он уточнил, что в Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения.Также утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частный дома. Ранения получили пять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад Wildberries горит из-за атаки на ВолгоградВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия