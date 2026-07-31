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Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
В Крыму с приходом августа не ожидается критических температурных значений. Хотя первые дни последнего месяца лета окажутся под влиянием Азорского антициклона,... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T07:41
2026-07-31T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с приходом августа не ожидается критических температурных значений. Хотя первые дни последнего месяца лета окажутся под влиянием Азорского антициклона, и будут довольно сухими и жаркими. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.По словам специалиста, в первые выходные августа будет +28...+33 градуса, а к началу следующей недели станет еще жарче: 3 и 4 августа прогнозируется +29...+34 градуса.Ранее Шенгелай в комментарии РИА Новости Крым сообщала, что почти пятидесятиградусной жары, от которой сейчас страдают на юго-востоке Турции, в Крыму не прогнозируется. Температура воздуха на полуострове повысится, но не достигнет критических значенийСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитЭль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в России
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Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета

В Крыму в августе аномальная жара не ожидается – Гидрометцентр

07:41 31.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМыс Фиолент в Севастополе
Мыс Фиолент в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с приходом августа не ожидается критических температурных значений. Хотя первые дни последнего месяца лета окажутся под влиянием Азорского антициклона, и будут довольно сухими и жаркими. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.

"Начало августа характеризуется сухой и жаркой погодой. До 3-4 августа погоду в Крыму будет определять Азорский антициклон (постоянная область высокого атмосферного давления, которая формируется в субтропических широтах Северной Атлантики – ред.). Он принесет в регион сухую погоду, тропические воздушные массы и постепенное повышение температуры воздуха, однако критических значений не ожидается", – сказала спикер.

По словам специалиста, в первые выходные августа будет +28...+33 градуса, а к началу следующей недели станет еще жарче: 3 и 4 августа прогнозируется +29...+34 градуса.
"Но при этом 4 и 5 августа возможны в отдельных районах локальные кратковременные грозовые дожди. Мы этого не исключаем, хотя схемы меняются ежедневно. А дальше опять преимущественно без осадков. Температурный фон примерно такой же. Какой-то сильной жары, какую, например, наблюдали в прошлом году, не ждем", – подытожила специалист.
Ранее Шенгелай в комментарии РИА Новости Крым сообщала, что почти пятидесятиградусной жары, от которой сейчас страдают на юго-востоке Турции, в Крыму не прогнозируется. Температура воздуха на полуострове повысится, но не достигнет критических значений
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