https://crimea.ria.ru/20260731/avgust-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-v-posledniy-mesyats-leta-1158112840.html

Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета

Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета

В Крыму с приходом августа не ожидается критических температурных значений. Хотя первые дни последнего месяца лета окажутся под влиянием Азорского антициклона,... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T07:41

2026-07-31T07:41

2026-07-31T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с приходом августа не ожидается критических температурных значений. Хотя первые дни последнего месяца лета окажутся под влиянием Азорского антициклона, и будут довольно сухими и жаркими. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.По словам специалиста, в первые выходные августа будет +28...+33 градуса, а к началу следующей недели станет еще жарче: 3 и 4 августа прогнозируется +29...+34 градуса.Ранее Шенгелай в комментарии РИА Новости Крым сообщала, что почти пятидесятиградусной жары, от которой сейчас страдают на юго-востоке Турции, в Крыму не прогнозируется. Температура воздуха на полуострове повысится, но не достигнет критических значенийСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитЭль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в России

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