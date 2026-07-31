Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
В Крыму в августе аномальная жара не ожидается – Гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с приходом августа не ожидается критических температурных значений. Хотя первые дни последнего месяца лета окажутся под влиянием Азорского антициклона, и будут довольно сухими и жаркими. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.
"Начало августа характеризуется сухой и жаркой погодой. До 3-4 августа погоду в Крыму будет определять Азорский антициклон (постоянная область высокого атмосферного давления, которая формируется в субтропических широтах Северной Атлантики – ред.). Он принесет в регион сухую погоду, тропические воздушные массы и постепенное повышение температуры воздуха, однако критических значений не ожидается", – сказала спикер.
По словам специалиста, в первые выходные августа будет +28...+33 градуса, а к началу следующей недели станет еще жарче: 3 и 4 августа прогнозируется +29...+34 градуса.
"Но при этом 4 и 5 августа возможны в отдельных районах локальные кратковременные грозовые дожди. Мы этого не исключаем, хотя схемы меняются ежедневно. А дальше опять преимущественно без осадков. Температурный фон примерно такой же. Какой-то сильной жары, какую, например, наблюдали в прошлом году, не ждем", – подытожила специалист.
Ранее Шенгелай в комментарии РИА Новости Крым сообщала, что почти пятидесятиградусной жары, от которой сейчас страдают на юго-востоке Турции, в Крыму не прогнозируется. Температура воздуха на полуострове повысится, но не достигнет критических значений
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