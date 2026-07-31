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В Красногвардейском на день отключат газ
В Красногвардейском на день отключат газ - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Красногвардейском на день отключат газ
В поселке Красногвардейское 12 августа на день отключат газ. Об этом сообщает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T09:17
2026-07-31T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В поселке Красногвардейское 12 августа на день отключат газ. Об этом сообщает "Крымгазсети".Отключению подлежат абоненты поселка Красногвардейское - улицы 60лет Октября(д.25), Персиковая (д.8,10,12), Мичурина-2(6), Парковая (14,16), Виноградная (11,12,14,16,21), Матросова-2 (4,9,28).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Красногвардейском на день отключат газ
В Крыму в Красногвардейском 12 августа на день отключат газ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В поселке Красногвардейское 12 августа на день отключат газ. Об этом сообщает "Крымгазсети".
"Красногвардейское управление "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа с 08-00часов до 17-00 12 августа в связи с производством работ", - говорится в сообщении.
Отключению подлежат абоненты поселка Красногвардейское - улицы 60лет Октября(д.25), Персиковая (д.8,10,12), Мичурина-2(6), Парковая (14,16), Виноградная (11,12,14,16,21), Матросова-2 (4,9,28).
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