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"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянину - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянину
"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянину - РИА Новости Крым, 31.07.2026
"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянину
Следственный комитет РФ предъявил обвинение участнику запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*. Мужчину задержали в Нижегородской... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T09:28
2026-07-31T09:30
ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
нижегородская область
антитеррор
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ предъявил обвинение участнику запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*. Мужчину задержали в Нижегородской области за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Суд отправил 50-летнего мужчину под стражу.На допросе мужчина дал признательные показания и сообщил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины. Мальцев объявлен в международный розыск.Также Главным следственным управлением СК России расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении восьми участников указанной запрещенной организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений террористического характера, незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ. Участники объединились под руководством Вячеслава Мальцева в террористическую группу.Затем в период с апреля по июнь 2024 года они вели совместную подготовку к совершению террористического акта в Оренбургской области - планировали подрыв железнодорожного состава, перевозящего продукцию военно-промышленного комплекса.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников КиеваФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектамиПланировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности
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ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, нижегородская область, антитеррор, уголовный кодекс, новости, украина, франция
"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянину

Следком предъявил обвинение задержанному в Нижегородской области члену "Артподготовки"*

09:28 31.07.2026 (обновлено: 09:30 31.07.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ предъявил обвинение участнику запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*. Мужчину задержали в Нижегородской области за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Фигурант, являясь сотрудником логистической транспортной компании, собирал данные о стратегически важных объектах в семи субъектах РФ. Информацию мужчина передавал украинским спецслужбам с целью подрыва национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Суд отправил 50-летнего мужчину под стражу.
На допросе мужчина дал признательные показания и сообщил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины. Мальцев объявлен в международный розыск.
Также Главным следственным управлением СК России расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении восьми участников указанной запрещенной организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений террористического характера, незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ. Участники объединились под руководством Вячеслава Мальцева в террористическую группу.
Затем в период с апреля по июнь 2024 года они вели совместную подготовку к совершению террористического акта в Оренбургской области - планировали подрыв железнодорожного состава, перевозящего продукцию военно-промышленного комплекса.
* Запрещенная в России террористическая организация
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)РоссияНижегородская областьАнтитеррорУголовный кодексНовостиУкраинаФранция
 
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