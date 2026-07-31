https://crimea.ria.ru/20260731/slival-dannye-o-strategicheskikh-obektakh-sk-predyavil-obvinenie-rossiyaninu-1158129689.html

"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянину

"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянину - РИА Новости Крым, 31.07.2026

"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянину

Следственный комитет РФ предъявил обвинение участнику запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*. Мужчину задержали в Нижегородской... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T09:28

2026-07-31T09:28

2026-07-31T09:30

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ предъявил обвинение участнику запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*. Мужчину задержали в Нижегородской области за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Суд отправил 50-летнего мужчину под стражу.На допросе мужчина дал признательные показания и сообщил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины. Мальцев объявлен в международный розыск.Также Главным следственным управлением СК России расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении восьми участников указанной запрещенной организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений террористического характера, незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ. Участники объединились под руководством Вячеслава Мальцева в террористическую группу.Затем в период с апреля по июнь 2024 года они вели совместную подготовку к совершению террористического акта в Оренбургской области - планировали подрыв железнодорожного состава, перевозящего продукцию военно-промышленного комплекса.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников КиеваФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектамиПланировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, нижегородская область, антитеррор, уголовный кодекс, новости, украина, франция