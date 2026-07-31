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Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"

Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений" - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"

Пьяный 34-летний ялтинец избил прохожего и отобрал его куртку, чтобы "согреть товарища". Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T09:44

2026-07-31T09:44

2026-07-31T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Пьяный 34-летний ялтинец избил прохожего и отобрал его куртку, чтобы "согреть товарища". Об этом сообщили в МВД по Крыму.По данным пресс-службы, в полицию обратился 39-летний местный житель, который рассказал о конфликте между ним и неизвестным на остановке общественного транспорта. Последний не ограничился словесной перепалкой и начал наносить мужчине удары, а также отобрал его куртку. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Ялты.Куртку вернули законному владельцу. Фигуранта поместили под стражу. Расследование завершено, уголовное дело по статье о грабеже с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУГрупповой грабеж в Симферополе – приговор судаКвартиру крымчанки дважды обокрали после пожара

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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