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Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"
Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений" - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"
Пьяный 34-летний ялтинец избил прохожего и отобрал его куртку, чтобы "согреть товарища". Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Пьяный 34-летний ялтинец избил прохожего и отобрал его куртку, чтобы "согреть товарища". Об этом сообщили в МВД по Крыму.По данным пресс-службы, в полицию обратился 39-летний местный житель, который рассказал о конфликте между ним и неизвестным на остановке общественного транспорта. Последний не ограничился словесной перепалкой и начал наносить мужчине удары, а также отобрал его куртку. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Ялты.Куртку вернули законному владельцу. Фигуранта поместили под стражу. Расследование завершено, уголовное дело по статье о грабеже с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУГрупповой грабеж в Симферополе – приговор судаКвартиру крымчанки дважды обокрали после пожара
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ялта, мвд по республике крым, закон и право, крым
Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"
Житель Ялты предстанет перед судом за грабеж на остановке
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Пьяный 34-летний ялтинец избил прохожего и отобрал его куртку, чтобы "согреть товарища". Об этом сообщили в МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, в полицию обратился 39-летний местный житель, который рассказал о конфликте между ним и неизвестным на остановке общественного транспорта. Последний не ограничился словесной перепалкой и начал наносить мужчине удары, а также отобрал его куртку. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Ялты.
"Установлено, что злоумышленник в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения в компании знакомого. Увидев потерпевшего на остановке, он решил завладеть его курткой, чтобы передать вещь своему приятелю, который, по словам фигуранта, замерз", – выяснили правоохранители.
Куртку вернули законному владельцу. Фигуранта поместили под стражу. Расследование завершено, уголовное дело по статье о грабеже с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.
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