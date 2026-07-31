https://crimea.ria.ru/20260731/vypolnil-prosbu-druga-v-sevastopole-16-letniy-podrostok-pomog-moshennikam-1158130373.html
Выполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам
Выполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Выполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам
Севастопольские полицейские установили 16-летнего юношу, который оказался втянут в мошенническую схему, выполняя просьбу друга. Несовершеннолетний исполнил роль РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T10:09
2026-07-31T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские установили 16-летнего юношу, который оказался втянут в мошенническую схему, выполняя просьбу друга. Несовершеннолетний исполнил роль курьера и забрал у пенсионерки 136 тысяч рублей и 230 долларов США. Об этом сообщили в региональном МВД.В полицию обратилась 88-летняя женщина, которая сообщила, что мошенники выманили у нее все сбережения. Деньги, по ее словам, она передала неизвестному.Женщина поверила звонку лжесотрудника ФСБ, который заверил, что ее подозревают в финансировании терроризма. Чтобы доказать непричастность к преступлению, пенсионерку убедили задекларировать деньги.Теперь в отношении парня возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Причастные к схеме лица устанавливаются.Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму выявлено 38 фактов дистанционного мошенничества. Основными схемами кибераферистов, на которые попались крымчане, на этой неделе стали: декларация или займ денежных средств; ложное объявление; схема "Ваш родственник попал в ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгамиРаботали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГВ правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
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севастополь, умвд россии по севастополю, мошенничество, происшествия, дети, новости севастополя
Выполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам
В Севастополе 16-летний подросток помог другу и оказался втянут в обман пенсионерки
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские установили 16-летнего юношу, который оказался втянут в мошенническую схему, выполняя просьбу друга. Несовершеннолетний исполнил роль курьера и забрал у пенсионерки 136 тысяч рублей и 230 долларов США. Об этом сообщили в региональном МВД.
В полицию обратилась 88-летняя женщина, которая сообщила, что мошенники выманили у нее все сбережения. Деньги, по ее словам, она передала неизвестному.
Женщина поверила звонку лжесотрудника ФСБ, который заверил, что ее подозревают в финансировании терроризма. Чтобы доказать непричастность к преступлению, пенсионерку убедили задекларировать деньги.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 16-летнего подростка-курьера. Молодой человек пояснил, что не догадывался о незаконном характере своих действий и лишь выполнил просьбу друга, который попросил его забрать документы у пожилой женщины и отвезти их по указанному адресу, что он и сделал", - отметили в полиции.
Теперь в отношении парня возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Причастные к схеме лица устанавливаются.
Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму выявлено
38 фактов дистанционного мошенничества. Основными схемами кибераферистов, на которые попались крымчане, на этой неделе стали: декларация или займ денежных средств; ложное объявление; схема "Ваш родственник попал в ДТП".
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