https://crimea.ria.ru/20260731/rossiyskie-voennye-sorvali-rotatsiyu-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1158130950.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр"... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T10:38

2026-07-31T10:38

2026-07-31T10:38

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

потери всу

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Удары по противнику были нанесены с помощью FPV-дронов на оптоволоконном управлении. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате атаки сорвана очередная попытка ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, объекты уничтожены вместе с личным составом."Мониторинг подконтрольных противнику территорий всеми подразделениями осуществляется в круглосуточном режиме. Дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы ни одна попытка перемещения техники ВСУ или живой силы не осталась не замеченной", – подчеркнули в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что армия России продвигается вперед в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской областиУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , запорожская область