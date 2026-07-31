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Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр"... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T10:38
2026-07-31T10:38
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
потери всу
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Удары по противнику были нанесены с помощью FPV-дронов на оптоволоконном управлении. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате атаки сорвана очередная попытка ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, объекты уничтожены вместе с личным составом."Мониторинг подконтрольных противнику территорий всеми подразделениями осуществляется в круглосуточном режиме. Дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы ни одна попытка перемещения техники ВСУ или живой силы не осталась не замеченной", – подчеркнули в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что армия России продвигается вперед в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской областиУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , запорожская область
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Бойцы группировки войск "Днепр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях

10:38 31.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе очередного этапа боевой работы операторы ударных БПЛА выявили и уничтожили гаубицу Д-30, автомобили повышенной проходимости типа "пикап", наземные робототехнические комплексы, опорные пункты и дроны самолетного типа противника", – говорится в сообщении.
Удары по противнику были нанесены с помощью FPV-дронов на оптоволоконном управлении. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате атаки сорвана очередная попытка ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, объекты уничтожены вместе с личным составом.
"Мониторинг подконтрольных противнику территорий всеми подразделениями осуществляется в круглосуточном режиме. Дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы ни одна попытка перемещения техники ВСУ или живой силы не осталась не замеченной", – подчеркнули в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что армия России продвигается вперед в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииПотери ВСУЗапорожская область
 
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