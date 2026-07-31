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Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу
Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу
Власти Ялты, Феодосии, Джанкойскогои Нижнегорского районов Крыма назвали адреса заправок со свободной продажей бензина в пятницу. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T10:26
2026-07-31T10:26
бензин
крым
новости крыма
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Власти Ялты, Феодосии, Джанкойскогои Нижнегорского районов Крыма назвали адреса заправок со свободной продажей бензина в пятницу."С 10:00 открыта продажа на заправках "Атан", – сообщили в пресс-службе администрации Ялты. И перечислили актуальные адреса АЗС:- Никита, Южнобережное шоссе, 87 – А-95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров;- Алупка, Южнобережное шоссе, 9/А – А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров, А-92, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.По данным мэра Феодосии Владимира Кима, в городе топливо также начали свободно продавать с 10:00 на восьми заправках сети "Атан":- Приморский, Керченское шоссе, 86/88 – А-95 Ultra, А-92;- Челнокова, 71 – А-95 Ultra, А-92;- Керченское шоссе, 27/Д – А-95 Ultra, А-92;- Керченское шоссе, 18/Б – А-95 Ultra, А-92;- Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 Ultra, А-92;- Коктебель, Ленина, 150 – А-92;- Симферопольское шоссе, 25 – А-92;- Керченское шоссе, 23 – А-95 Ultra, А-92.По данным главы администрации Джанкойского района Инны Федоренко, на заправках "АМК" в свободной продаже в пятницу будет реализовываться топливо марок АИ-95, АИ-92, ДТ.В Нижнегорском районе сегодня с 10:30 в продаже на АЗС "Атан" в селе Семенное АИ95- ультра (ориентировочно на 200 машин), сообщил глава района Антон Кравец.Во всех случаях сохраняется ограничение, в соответствии с которым заправить можно не более 20 литров топлива в бак автомобиля.Полная информация по реализации топлива на АЗС Крыма в пятницу доступна на карте toplivo.rk.gov.ru . Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем отличие классов бензина и чем их понижение грозит автомобилю?Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани
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РИА Новости Крым
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бензин, крым, новости крыма, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу

В Крыму назвали адреса заправок со свободной продажей бензина в пятницу

10:26 31.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Власти Ялты, Феодосии, Джанкойскогои Нижнегорского районов Крыма назвали адреса заправок со свободной продажей бензина в пятницу.
"С 10:00 открыта продажа на заправках "Атан", – сообщили в пресс-службе администрации Ялты. И перечислили актуальные адреса АЗС:
- Никита, Южнобережное шоссе, 87 – А-95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров;
- Алупка, Южнобережное шоссе, 9/А – А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров, А-92, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.
По данным мэра Феодосии Владимира Кима, в городе топливо также начали свободно продавать с 10:00 на восьми заправках сети "Атан":
- Приморский, Керченское шоссе, 86/88 – А-95 Ultra, А-92;
- Челнокова, 71 – А-95 Ultra, А-92;
- Керченское шоссе, 27/Д – А-95 Ultra, А-92;
- Керченское шоссе, 18/Б – А-95 Ultra, А-92;
- Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 Ultra, А-92;
- Коктебель, Ленина, 150 – А-92;
- Симферопольское шоссе, 25 – А-92;
- Керченское шоссе, 23 – А-95 Ultra, А-92.
По данным главы администрации Джанкойского района Инны Федоренко, на заправках "АМК" в свободной продаже в пятницу будет реализовываться топливо марок АИ-95, АИ-92, ДТ.
В Нижнегорском районе сегодня с 10:30 в продаже на АЗС "Атан" в селе Семенное АИ95- ультра (ориентировочно на 200 машин), сообщил глава района Антон Кравец.
Во всех случаях сохраняется ограничение, в соответствии с которым заправить можно не более 20 литров топлива в бак автомобиля.
Полная информация по реализации топлива на АЗС Крыма в пятницу доступна на карте toplivo.rk.gov.ru . Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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БензинКрымНовости КрымаТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
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