https://crimea.ria.ru/20260731/gde-v-krymu-svobodno-kupit-benzin-v-pyatnitsu-1158131892.html

Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу

Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу

Власти Ялты, Феодосии, Джанкойскогои Нижнегорского районов Крыма назвали адреса заправок со свободной продажей бензина в пятницу. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T10:26

2026-07-31T10:26

2026-07-31T10:26

бензин

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топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Власти Ялты, Феодосии, Джанкойскогои Нижнегорского районов Крыма назвали адреса заправок со свободной продажей бензина в пятницу."С 10:00 открыта продажа на заправках "Атан", – сообщили в пресс-службе администрации Ялты. И перечислили актуальные адреса АЗС:- Никита, Южнобережное шоссе, 87 – А-95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров;- Алупка, Южнобережное шоссе, 9/А – А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров, А-92, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.По данным мэра Феодосии Владимира Кима, в городе топливо также начали свободно продавать с 10:00 на восьми заправках сети "Атан":- Приморский, Керченское шоссе, 86/88 – А-95 Ultra, А-92;- Челнокова, 71 – А-95 Ultra, А-92;- Керченское шоссе, 27/Д – А-95 Ultra, А-92;- Керченское шоссе, 18/Б – А-95 Ultra, А-92;- Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 Ultra, А-92;- Коктебель, Ленина, 150 – А-92;- Симферопольское шоссе, 25 – А-92;- Керченское шоссе, 23 – А-95 Ultra, А-92.По данным главы администрации Джанкойского района Инны Федоренко, на заправках "АМК" в свободной продаже в пятницу будет реализовываться топливо марок АИ-95, АИ-92, ДТ.В Нижнегорском районе сегодня с 10:30 в продаже на АЗС "Атан" в селе Семенное АИ95- ультра (ориентировочно на 200 машин), сообщил глава района Антон Кравец.Во всех случаях сохраняется ограничение, в соответствии с которым заправить можно не более 20 литров топлива в бак автомобиля.Полная информация по реализации топлива на АЗС Крыма в пятницу доступна на карте toplivo.rk.gov.ru . Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем отличие классов бензина и чем их понижение грозит автомобилю?Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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