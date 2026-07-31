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В Крыму без воды остались 35 населенных пунктов
В Крыму без воды остались 35 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Крыму без воды остались 35 населенных пунктов
35 населенных пунктов Крыма остались без воды в пятницу, 31 июля, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T09:36
2026-07-31T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. 35 населенных пунктов Крыма остались без воды в пятницу, 31 июля, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Кроме того, из-за аварии на сетях предприятия "Крымэнерго" без воды в пятницу остались следующие населенные пункты: г. Старый Крым, пгт. Кировское, с. Абрикосовка, с. Бабенково, с. Кринички, с. Матросовка, с. Владиславовка, с. Журавки, с. Новопокровка, с. Золотое Поле, с. Льговское, с. Добролюбовка, с. Долинное, с. Пруды, с. Партизаны, с. Первомайское, с. Жемчужина Крыма, с. Изобильное, с. Изюмовка, с. Отважное, с. Садовое, с. Приветное, с. Айвазовское, с. Синицыно, с. Васильковое, с. Красновка, с. Токарево, с. Шубино, с. Яркое Поле, с. Красносельское, с. Ореховка, с. Софиевка, с. Трудолюбовка, район Башня в пгт. Приморский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму без воды остались 35 населенных пунктов
В Крыму из-за аварийных работ без воды остались 35 населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. 35 населенных пунктов Крыма остались без воды в пятницу, 31 июля, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"31 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение ориентировочно до 12:30 пгт. Аэрофлотский", – говорится в сообщении.
Кроме того, из-за аварии на сетях предприятия "Крымэнерго" без воды в пятницу остались следующие населенные пункты: г. Старый Крым, пгт. Кировское, с. Абрикосовка, с. Бабенково, с. Кринички, с. Матросовка, с. Владиславовка, с. Журавки, с. Новопокровка, с. Золотое Поле, с. Льговское, с. Добролюбовка, с. Долинное, с. Пруды, с. Партизаны, с. Первомайское, с. Жемчужина Крыма, с. Изобильное, с. Изюмовка, с. Отважное, с. Садовое, с. Приветное, с. Айвазовское, с. Синицыно, с. Васильковое, с. Красновка, с. Токарево, с. Шубино, с. Яркое Поле, с. Красносельское, с. Ореховка, с. Софиевка, с. Трудолюбовка, район Башня в пгт. Приморский.
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