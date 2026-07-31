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"Краб": первый в мире подводный минный заградитель – инфографика - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260731/krab-pervyy-v-mire-podvodnyy-minnyy-zagraditel--infografika-1158115853.html
"Краб": первый в мире подводный минный заградитель – инфографика
"Краб": первый в мире подводный минный заградитель – инфографика - РИА Новости Крым, 31.07.2026
"Краб": первый в мире подводный минный заградитель – инфографика
Первенство в области постройки подводных минных заградителей принадлежит России. Идея создания такой подлодки родилась из желания, чтобы постановка мин... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T10:19
2026-07-31T10:19
инфографика
история
армия и флот
мины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Первенство в области постройки подводных минных заградителей принадлежит России. Идея создания такой подлодки родилась из желания, чтобы постановка мин оставалась тайной для противника, ведь до начала ХХ века их ставили с надводных кораблей, и это можно было легко отследить, а значит, хотя бы примерно догадаться, где выставлено заграждение.В 1904 году русский инженер Михаил Налетов, участвовавший в обороне Порт-Артура, построил свой первый экспериментальный подводный минный заградитель, который пришлось уничтожить перед сдачей порта. Но в 1906 году он представил более современный проект заградителя, и после доработки в 1908 году началось его строительство на заводе "Наваль" в городе Николаеве.В августе 1912 года лодка получила собственное имя "Краб", а через три дня ее спустили на воду. В мае 1915 года "Краб" на испытаниях выставил в подводном положении 49 мин, а в конце июня впервые совершил постановку мин в боевой обстановке, и на этом заграждении подорвалась турецкая канонерка. 26 апреля 1919 года по приказу британского командования "Краб" был затоплен на внешнем рейде Севастополя, а поднять его удалось только в 1935 году. И хотя Михаил Налетов представил проект восстановления и модернизации своего минного заградителя, лодку просто сдали на разделку: к тому времени в советском флоте уже было немало более современных наследников "Краба".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
история, армия и флот, мины
"Краб": первый в мире подводный минный заградитель – инфографика

Первый в мире подводный минный заградитель – инфографика РИА Новости Крым

10:19 31.07.2026
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкШторм на Черном море
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Первенство в области постройки подводных минных заградителей принадлежит России. Идея создания такой подлодки родилась из желания, чтобы постановка мин оставалась тайной для противника, ведь до начала ХХ века их ставили с надводных кораблей, и это можно было легко отследить, а значит, хотя бы примерно догадаться, где выставлено заграждение.
В 1904 году русский инженер Михаил Налетов, участвовавший в обороне Порт-Артура, построил свой первый экспериментальный подводный минный заградитель, который пришлось уничтожить перед сдачей порта. Но в 1906 году он представил более современный проект заградителя, и после доработки в 1908 году началось его строительство на заводе "Наваль" в городе Николаеве.
В августе 1912 года лодка получила собственное имя "Краб", а через три дня ее спустили на воду. В мае 1915 года "Краб" на испытаниях выставил в подводном положении 49 мин, а в конце июня впервые совершил постановку мин в боевой обстановке, и на этом заграждении подорвалась турецкая канонерка.
26 апреля 1919 года по приказу британского командования "Краб" был затоплен на внешнем рейде Севастополя, а поднять его удалось только в 1935 году. И хотя Михаил Налетов представил проект восстановления и модернизации своего минного заградителя, лодку просто сдали на разделку: к тому времени в советском флоте уже было немало более современных наследников "Краба".
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