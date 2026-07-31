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В Севастополе ввели ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Севастополе ввели ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Севастополе ввели ограничения электроснабжения
В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Севастопольэнерго".Без света остались жители порядка 100 улиц Севастополя, в том числе в центре, Ленинском и Нахимовском районах, а также улицы в Инкермане. Нет электричества в селах Байдарской долины и на южнобережной части - в поселке Ласпи, на мысе Сарыч и ул. Севастопольская зона ЮБК, частично Автодорога Ялта-Севастополь.С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.В Крыму 31 июля отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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96
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В Севастополе ввели ограничения электроснабжения

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения

10:00 31.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в 9:50 31 июля введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2-й очереди", - говорится в сообщении.
Без света остались жители порядка 100 улиц Севастополя, в том числе в центре, Ленинском и Нахимовском районах, а также улицы в Инкермане. Нет электричества в селах Байдарской долины и на южнобережной части - в поселке Ласпи, на мысе Сарыч и ул. Севастопольская зона ЮБК, частично Автодорога Ялта-Севастополь.
С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
В Крыму 31 июля отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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