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В Севастополе ввели ограничения электроснабжения

В Севастополе ввели ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Севастополе ввели ограничения электроснабжения

В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T10:00

2026-07-31T10:00

2026-07-31T10:00

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Севастопольэнерго".Без света остались жители порядка 100 улиц Севастополя, в том числе в центре, Ленинском и Нахимовском районах, а также улицы в Инкермане. Нет электричества в селах Байдарской долины и на южнобережной части - в поселке Ласпи, на мысе Сарыч и ул. Севастопольская зона ЮБК, частично Автодорога Ялта-Севастополь.С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.В Крыму 31 июля отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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