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Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу
РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T08:07
2026-07-31T08:09
министерство обороны рф
украина
удары по украине
одесса
одесская область
черное море
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым.
украина
одесса
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесса, одесская область, черное море, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Материал дополняется
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу

Удары по Украине: в Одессе разбиты резервуары с топливом и сухогруз с военным грузом

08:07 31.07.2026 (обновлено: 08:09 31.07.2026)
 
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