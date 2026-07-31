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Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу
РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T08:07
2026-07-31T08:07
2026-07-31T08:09
министерство обороны рф
украина
удары по украине
одесса
одесская область
черное море
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым.
украина
одесса
одесская область
черное море
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесса, одесская область, черное море, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Материал дополняется
Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу
Удары по Украине: в Одессе разбиты резервуары с топливом и сухогруз с военным грузом
08:07 31.07.2026 (обновлено: 08:09 31.07.2026)