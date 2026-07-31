Рейтинг@Mail.ru
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260731/v-krymu-rabotaet-pvo--obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1158105577.html
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T08:29
2026-07-31T08:33
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
срочные новости крыма
атаки всу на крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие, избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - призывают в МЧСОфициальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260731/novosti-kryma-i-sevastopolya--chto-sluchilos-v-noch-na-pyatnitsu-1158126720.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7033563e9375ce6ffbf400514b4caee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

08:29 31.07.2026 (обновлено: 08:33 31.07.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие, избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - призывают в МЧС
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пешеходный туризм - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
06:26
Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу
ГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Актер Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными жителями Ялты
10:48В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей
10:38Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
10:26Где в Крыму свободно купить бензин в пятницу
10:19"Краб": первый в мире подводный минный заградитель – инфографика
10:09Выполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам
10:00В Севастополе ввели ограничения электроснабжения
09:52Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казино
09:44Пьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"
09:38В Крыму отбой беспилотной опасности
09:36В Крыму без воды остались 35 населенных пунктов
09:28"Сливал" данные о стратегических объектах: СК предъявил обвинение россиянину
09:17В Красногвардейском на день отключат газ
09:04Выявить онкологию и диабет на ранних стадиях: чем еще полезна диспансеризация
08:50150 дронов атаковали Ростовскую область
08:43Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро пятницы
08:34Почти 400 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами РФ
08:29В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
08:13В Крыму будут искать паразитов в воде: ученые работают над ПЦР-тестом
08:07Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу
Лента новостейМолния