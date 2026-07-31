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В Крыму будут искать паразитов в воде: ученые работают над ПЦР-тестом

В Крыму будут искать паразитов в воде: ученые работают над ПЦР-тестом - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Крыму будут искать паразитов в воде: ученые работают над ПЦР-тестом

Российские ученые разрабатывают новую технологию, которая позволит быстрее и точнее проверять городские пляжи и дикие водоемы на наличие в воде опасных для... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T08:13

2026-07-31T08:13

2026-07-31T08:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские ученые разрабатывают новую технологию, которая позволит быстрее и точнее проверять городские пляжи и дикие водоемы на наличие в воде опасных для человека паразитов. Об этом сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им. А.О. Ковалевского РАН.Как пояснили в институте, разработка предназначена для обнаружения возбудителей церкариального дерматита, который еще называют "зудом купальщиков" или "утиной болезнью", а также шистосоматоза. Данные паразитарные заболевания могут проявляться сыпью, аллергией и сильным недомоганием.При этом новая технология позволит быстрее и точнее проверять городские пляжи и дикие водоемы, чтобы оперативно выявлять потенциально опасные места для купания, добавили в пресс-службе.Ранее также ученые Института биологии южных морей выяснили, что зеленая водоросль кладофора из соленого крымского озера станет ценным источником микроэлементов для животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулезаВ России разработали новый тест для диагностики вируса денгеПервый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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