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Склад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград

Склад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Склад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград

Логистический объект Wildberries горит в Волгограде после массированной атаки на регион. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T07:22

2026-07-31T07:22

2026-07-31T07:22

волгоград

волгоградская область

атаки всу

пожар

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

wildberries

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Логистический объект Wildberries горит в Волгограде после массированной атаки на регион. Об этом сообщили в пресс-службе компании.В компании добавили, что на месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавляется в сообщении.Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частый дома. Ранения получили пять человек.По словам главы региона, в результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.Также в ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РоссииВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известноВ Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель

волгоград

волгоградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, атаки всу, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), wildberries , новости