Рейтинг@Mail.ru
Склад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260731/sklad-wildberries-gorit-iz-za-ataki-na-volgograd-1158127715.html
Склад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград
Склад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Склад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград
Логистический объект Wildberries горит в Волгограде после массированной атаки на регион. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T07:22
2026-07-31T07:22
волгоград
волгоградская область
атаки всу
пожар
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
wildberries
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157763553_230:362:1799:1244_1920x0_80_0_0_e39eba601cbf4ea30cebc764666ec7bd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Логистический объект Wildberries горит в Волгограде после массированной атаки на регион. Об этом сообщили в пресс-службе компании.В компании добавили, что на месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавляется в сообщении.Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частый дома. Ранения получили пять человек.По словам главы региона, в результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.Также в ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РоссииВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известноВ Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель
волгоград
волгоградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157763553_223:0:1882:1244_1920x0_80_0_0_313a0eb3ad57eaf9b98651d215c9a090.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоград, волгоградская область, атаки всу, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), wildberries , новости
Склад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград

В Волгограде из-за атаки ВСУ загорелся склад Wildberries

07:22 31.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Логистический объект Wildberries горит в Волгограде после массированной атаки на регион. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
В компании добавили, что на месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавляется в сообщении.
Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частый дома. Ранения получили пять человек.
По словам главы региона, в результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.
Также в ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
59 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
ВСУ ударили по детскому саду в Запорожской области – что известно
В Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель
 
ВолгоградВолгоградская областьАтаки ВСУПожарПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)WildberriesНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:13В Крыму будут искать паразитов в воде: ученые работают над ПЦР-тестом
08:07Удары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницу
07:41Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
07:22Склад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград
07:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
06:49В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация
06:34Пять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по Волгограду
06:26Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу
06:03Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта
00:01Погода в Крыму в последний день июля
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
23:42Крымский мост открыли для движения
23:40В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
22:50Крымский мост закрыли для движения
22:33Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день
22:21Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений
22:04Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
21:56Шести районам Крыма передут земельные участки
21:37В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков
21:22В Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда
Лента новостейМолния