https://crimea.ria.ru/20230328/ne-tolko-radiatsiya-chem-esche-opasny-uranovye-snaryady-1127802686.html

Не только радиация: чем еще опасны урановые снаряды

Не только радиация: чем еще опасны урановые снаряды - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Не только радиация: чем еще опасны урановые снаряды

Снаряды с обедненным ураном опасны не только своей радиоактивностью, но и химическими свойствами тяжелого металла. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T08:23

2023-03-28T08:23

2023-03-28T08:23

эксклюзивы риа новости крым

снаряды с обедненным ураном

поставки западного оружия украине

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

наталья мирзоева

инбюм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127693088_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_3b7b521935861d5d27a7a7c9b73dcf8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Снаряды с обедненным ураном опасны не только своей радиоактивностью, но и химическими свойствами тяжелого металла. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей Наталья Мирзоева.Две опасности одного снарядаБолее того, уран имеет различные степени окисления и легко растворим воде. А это значит, что, оказавшись в окружающей среде, он пойдет и по трофическим цепям (последовательность видов организмов, отражающая движение в экосистеме органических веществ и заключенной в них биохимической энергии в процессе питания организмов – ред.).Эксперт отмечает, что этот природный радионуклид, который появился вместе с нашей планетой, опасен своей живучестью, он будет жить очень долго, фактически вечно: период полураспада урана-238 4,5 млрд лет.По словам Натальи Мирзоевой, сердечники боеприпасов, изготовленных из обедненного урана, обладают почти уникальной бронебойной силой, "потому что уран, как вольфрам, является высокопрочным металлом. Такой снаряд способен пробить броню толщиной более полуметра.Ранее в интервью каналу "Sputnik на русском" микробиолог, экс-советник генсекретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил,что в случае, если снаряды с отработанным ураном будут использованы в зоне СВО, радиоактивная пыль заразит не только территории Украины, но и ряд европейских стран."В момент взрыва таких снарядов урановый сердечник превращается в радиоактивную пыль, которая разлетается по всей окрестности, попадает в воду, и, соответственно, в организм человека и животных. Пыль будет разлетаться на дальние расстояния, в зависимости от ветра, при сильном ветре – до одной тысячи километров. То есть запросто может долететь и до Польши, и до Германии, Румынии и Турции", - убежден специалист.Эксперт считает, что применение таких снарядов обусловит появление "онкокластера", в котором население будет болеть различными видами онкологии и иметь генетические расстройства. Никулин назвал урановую пыль – чрезвычайно опасным радиоактивным загрязнителем окружающей среды, обозначил, что такие снаряды "вполне можно считать "грязной бомбой".Правила радиационной безопасностиЕсли в зоне специальной военной операции будут использованы снаряды с обедненным ураном, то зараженную территорию необходимо будет срочно покинуть, поскольку основные правила радиационной безопасности – это расстояние и время. Другой защиты от радиации и пагубного влияния этого тяжелого металла на организм человека не существует, подчеркивает Мирзоева."Основные правила радиационной безопасности – это расстояние и время. Надо уйти с зараженной территории в зависимости от ее загрязненности, употреблять в пищу только чистые продукты питания и воду, не из этого региона", - сказала она и добавила: остается только надеяться, что использовать эти снаряды все же не будут, потому что местному населению деваться некуда.Коллективный Запад готов рискнутьРанее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупредил,что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность от возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Западу, в том числе Великобритании и США, хорошо известно о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, убежден Кириллов. Несмотря на то, что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности, Великобритания, заявили о намерении поставлять такой вида оружия Киеву.Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, по всей вероятности, решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствуют о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.Украина как полигон для испытанийПо мнению политолога, директора экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатров, решение британских властей поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном может говорить о том, что Запад готовится применять на Украине тактического ядерного оружия, чтобы затем превратить эту страну в безжизненную буферную зоны между собой и Россией. "К этой ситуации нужно относиться очень серьезно. Я думаю, идет подготовка к локальному ядерному конфликту. На Западе есть такая теория, что локальный ядерный конфликт – это не большая ядерная война, а отдельный конфликт на ограниченном пространстве, который возможен и может привести к победе, в отличие от полномасштабной ядерной войны, в пламени которой сгорит вся планета. Запад считает, что ядерное оружие допустимо применить", – отметил аналитик.Более того, уже есть предположение, что боеприпасы с обедненным ураном с вероятностью 99% уже находятся на Украине, на линии фронта либо близко к ней. Читайте также на РИА Новости Крым:Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕСЗапад балансирует на грани – ПатрушевВывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураном

https://crimea.ria.ru/20230322/lavrov-rasskazal-o-reaktsii-rossii-na-postavki-snaryadov-s-uranom-kievu-1127702524.html

https://crimea.ria.ru/20230322/vyvod-konflikta-na-druguyu-orbitu-zakharova-o-postavkakh-oruzhiya-s-uranom-1127690499.html

https://crimea.ria.ru/20230322/britaniya-mozhet-nachat-voynu-do-poslednego-evropeytsa--volodin-1127689530.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), безопасность, наталья мирзоева, инбюм