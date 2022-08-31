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Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС
Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС
Представителям Европейского Союза стоит задуматься о вопросах ядерной безопасности и экологии, а не придумывать новые способы "насолить россиянам". Такое... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T10:25
2022-08-31T10:29
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
европейский союз
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Представителям Европейского Союза стоит задуматься о вопросах ядерной безопасности и экологии, а не придумывать новые способы "насолить россиянам". Такое официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik решение Финляндии об ужесточении правил выдачи виз россиянам."Послушайте, что они обсуждают на советах министров иностранных дел, на их консультациях, в ходе принятия каких-то заявлений – они обсуждают, как бы еще насолить россиянам, что бы такое еще придумать для того, чтобы, с их точки зрения, сделать нашу жизнь тяжелее", — рассказала Захарова.Она подчеркнула, что представителям ЕС лучше подумать о ядерном объекте, который находится "у них под боком" и ежедневно подвергается обстрелам."Вот на что, казалось бы, должны быть направлены усилия руководства стран Евросоюза – на сохранение безопасности и здоровья собственных граждан. А учитывая, что экология стала доминирующей повесткой в последние годы, наверное, еще и про экологию можно было бы вспомнить. Но нет. Каждый день – визы", – сказала представитель МИД.По ее мнению, киевский режим использует Запорожскую атомную электростанцию в качестве инструмента шантажа, создавая угрозу целому континенту, но власти европейских стран обсуждают бесконечные антироссийские инициативы."Радиация не требует паспорта, она не признает национальных границ", — отметила Захарова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду стало известно, что в течение суток перед приездом МАГАТЭ украинские войска нанесли более 60 ударов по Запорожской АЭС и городу Энергодар.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220824/chey-krym-v-litve-predlozhili-na-granitse-sprashivat-rossiyan-o-statuse-1124268840.html
https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз, запорожская область
Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС

Захарова предложила ЕС думать о безопасности из-за атак на ЗАЭС, а не о визах для россиян

10:25 31.08.2022 (обновлено: 10:29 31.08.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Представителям Европейского Союза стоит задуматься о вопросах ядерной безопасности и экологии, а не придумывать новые способы "насолить россиянам". Такое официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik решение Финляндии об ужесточении правил выдачи виз россиянам.
"Послушайте, что они обсуждают на советах министров иностранных дел, на их консультациях, в ходе принятия каких-то заявлений – они обсуждают, как бы еще насолить россиянам, что бы такое еще придумать для того, чтобы, с их точки зрения, сделать нашу жизнь тяжелее", — рассказала Захарова.
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Она подчеркнула, что представителям ЕС лучше подумать о ядерном объекте, который находится "у них под боком" и ежедневно подвергается обстрелам.
"Вот на что, казалось бы, должны быть направлены усилия руководства стран Евросоюза – на сохранение безопасности и здоровья собственных граждан. А учитывая, что экология стала доминирующей повесткой в последние годы, наверное, еще и про экологию можно было бы вспомнить. Но нет. Каждый день – визы", – сказала представитель МИД.
По ее мнению, киевский режим использует Запорожскую атомную электростанцию в качестве инструмента шантажа, создавая угрозу целому континенту, но власти европейских стран обсуждают бесконечные антироссийские инициативы.
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"Радиация не требует паспорта, она не признает национальных границ", — отметила Захарова.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду стало известно, что в течение суток перед приездом МАГАТЭ украинские войска нанесли более 60 ударов по Запорожской АЭС и городу Энергодар.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Европейский СоюзЗапорожская область
 
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