https://crimea.ria.ru/20220831/radiatsiya-ne-trebuet-pasporta-zakharova-o-zaes-i-antirossiyskikh-ideyakh-es-1124350370.html

Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС

Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС

Представителям Европейского Союза стоит задуматься о вопросах ядерной безопасности и экологии, а не придумывать новые способы "насолить россиянам". Такое... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T10:25

2022-08-31T10:25

2022-08-31T10:29

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

европейский союз

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Представителям Европейского Союза стоит задуматься о вопросах ядерной безопасности и экологии, а не придумывать новые способы "насолить россиянам". Такое официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik решение Финляндии об ужесточении правил выдачи виз россиянам."Послушайте, что они обсуждают на советах министров иностранных дел, на их консультациях, в ходе принятия каких-то заявлений – они обсуждают, как бы еще насолить россиянам, что бы такое еще придумать для того, чтобы, с их точки зрения, сделать нашу жизнь тяжелее", — рассказала Захарова.Она подчеркнула, что представителям ЕС лучше подумать о ядерном объекте, который находится "у них под боком" и ежедневно подвергается обстрелам."Вот на что, казалось бы, должны быть направлены усилия руководства стран Евросоюза – на сохранение безопасности и здоровья собственных граждан. А учитывая, что экология стала доминирующей повесткой в последние годы, наверное, еще и про экологию можно было бы вспомнить. Но нет. Каждый день – визы", – сказала представитель МИД.По ее мнению, киевский режим использует Запорожскую атомную электростанцию в качестве инструмента шантажа, создавая угрозу целому континенту, но власти европейских стран обсуждают бесконечные антироссийские инициативы."Радиация не требует паспорта, она не признает национальных границ", — отметила Захарова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду стало известно, что в течение суток перед приездом МАГАТЭ украинские войска нанесли более 60 ударов по Запорожской АЭС и городу Энергодар.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220824/chey-krym-v-litve-predlozhili-na-granitse-sprashivat-rossiyan-o-statuse-1124268840.html

https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз, запорожская область