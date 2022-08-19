https://crimea.ria.ru/20220819/zapad-balansiruet-na-grani--patrushev-1124216783.html

Запад балансирует на грани – Патрушев

Запад балансирует на грани – Патрушев - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Запад балансирует на грани – Патрушев

Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T10:53

2022-08-19T10:53

2022-08-19T10:56

российская федерация (россия, рф)

сша

европейский союз

нато

великобритания

в мире

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специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.Запад развязал против России гибридную войну, подчеркнул Патрушев, а специальная военная операция на Украине используется как предлог для антироссийской кампании."Наши предложения по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты. Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции", - заявил он.По его словам, США, Британия и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.18 августа Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.Запад получил колоссальную политическую оплеуху от России >>В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.

https://crimea.ria.ru/20220818/ssha-i-evropa-pokryvayut-obstrely-zaporozhskoy-aes--mid-rossii-1124211521.html

https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-zapad-nastoychivo-mussiruet-temu-yadernoy-voyny--politolog-1124193368.html

российская федерация (россия, рф)

сша

великобритания

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), сша, европейский союз, нато, великобритания, в мире, украина, специальная военная операция рф на украине