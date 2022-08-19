Запад балансирует на грани – Патрушев
Патрушев: Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией
10:53 19.08.2022 (обновлено: 10:56 19.08.2022)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.
"События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", - цитирует Патрушева пресс-служба аппарата СБ РФ.
Запад развязал против России гибридную войну, подчеркнул Патрушев, а специальная военная операция на Украине используется как предлог для антироссийской кампании.
"Наши предложения по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты. Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции", - заявил он.
По его словам, США, Британия и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - подытожил Патрушев.
18 августа Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.
В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.