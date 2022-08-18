https://crimea.ria.ru/20220818/zona-otchuzhdeniya-i-obvinenie-rf--mo-oboznachilo-tseli-provokatsii-na-zaes-1124207863.html

Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС

Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС

Украинская сторона вместе с их кураторами из США планирует устроить "незначительную", по их мнению, аварию на Запорожской атомной станции, сорвать безопасную... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T13:56

2022-08-18T13:56

2022-08-18T14:20

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Украинская сторона вместе с их кураторами из США планирует устроить "незначительную", по их мнению, аварию на Запорожской атомной станции, сорвать безопасную эксплуатацию АЭС и обвинить Россию в ядерном терроризме. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его данным, артиллерия ВСУ планирует наносить удары из жилых кварталов Никополя. Соединения украинской группировки войск "Днепр" развернут посты радиационного наблюдения и проведут тренировки по химической и радиационной защите с использованием средств РХБ защиты. "Спектакль" сопроводят оповещениями населения о повышении радиационного фона и другими "спецэффектами".Инсценировка нужна для того, чтобы произвести впечатление на Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который 19 августа планирует посетить Одессу, и оказать влияние на международное сообщество для прикрытия выгодных для Киева решений.Ранее Минобороны спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС. Зона поражения радиацией в таком случае составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-predlagayut-vvesti-rezhim-tishiny-vokrug-zaes-1124206193.html

https://crimea.ria.ru/20220818/ekspert-otsenil-perspektivu-vozvrascheniya-zaporozhskoy-aes-pod-kontrol-kieva-1124207537.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине