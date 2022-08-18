В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС
МО РФ: зона поражения радиацией из-за возможной аварии на ЗАЭС превысит 38 тыс. км
12:38 18.08.2022 (обновлено: 12:39 18.08.2022)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Зона поражения радиацией в результате возможной аварии на Запорожской атомной электростанции составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет РИА Новости.
Специалисты Минобороны РФ создали карту возможных последствий радиационной аварии на Запорожской атомной электростанции, которая подвергается атакам со стороны Украины с июля 2022 года.
По данным оборонного ведомства, действия Киева могут повторить ядерные катастрофы в Чернобыле в 1986 году и на Фукусиме в 2011 году.
"По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС, – говорит начальник войск Радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. – Такая чрезвычайная ситуация (взрыв на ЗАЭС – ред.) вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда Европейских профильных организаций".
Так, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов при нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок на самой большой в Европе АЭС с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров.
В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.