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В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС
В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС
Зона поражения радиацией в результате возможной аварии на Запорожской атомной электростанции составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T12:38
2022-08-18T12:39
запорожская область
происшествия
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Зона поражения радиацией в результате возможной аварии на Запорожской атомной электростанции составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет РИА Новости.Специалисты Минобороны РФ создали карту возможных последствий радиационной аварии на Запорожской атомной электростанции, которая подвергается атакам со стороны Украины с июля 2022 года.По данным оборонного ведомства, действия Киева могут повторить ядерные катастрофы в Чернобыле в 1986 году и на Фукусиме в 2011 году.Так, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов при нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок на самой большой в Европе АЭС с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html
https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-nazvali-tseli-vsu-na-zaes-1124205836.html
https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-zapad-nastoychivo-mussiruet-temu-yadernoy-voyny--politolog-1124193368.html
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запорожская область, происшествия, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС

МО РФ: зона поражения радиацией из-за возможной аварии на ЗАЭС превысит 38 тыс. км

12:38 18.08.2022 (обновлено: 12:39 18.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Зона поражения радиацией в результате возможной аварии на Запорожской атомной электростанции составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет РИА Новости.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 14:49Новая жизнь на освобожденных территориях
Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС
Специалисты Минобороны РФ создали карту возможных последствий радиационной аварии на Запорожской атомной электростанции, которая подвергается атакам со стороны Украины с июля 2022 года.
По данным оборонного ведомства, действия Киева могут повторить ядерные катастрофы в Чернобыле в 1986 году и на Фукусиме в 2011 году.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:57Новая жизнь на освобожденных территориях
Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС
"По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС, – говорит начальник войск Радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. – Такая чрезвычайная ситуация (взрыв на ЗАЭС – ред.) вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда Европейских профильных организаций".
Так, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов при нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок на самой большой в Европе АЭС с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров.
Открытие выставки Атомный проект СССР - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 19:04Радио "Спутник в Крыму"
Почему Запад настойчиво муссирует тему ядерной войны – политолог
В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Запорожская областьПроисшествияМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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