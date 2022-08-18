https://crimea.ria.ru/20220818/v-minoborony-rf-sprognozirovali-vozmozhnye-posledstviya-avarii-na-zaes--1124206788.html

В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС

В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022

В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС

Зона поражения радиацией в результате возможной аварии на Запорожской атомной электростанции составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T12:38

2022-08-18T12:38

2022-08-18T12:39

запорожская область

происшествия

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Зона поражения радиацией в результате возможной аварии на Запорожской атомной электростанции составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет РИА Новости.Специалисты Минобороны РФ создали карту возможных последствий радиационной аварии на Запорожской атомной электростанции, которая подвергается атакам со стороны Украины с июля 2022 года.По данным оборонного ведомства, действия Киева могут повторить ядерные катастрофы в Чернобыле в 1986 году и на Фукусиме в 2011 году.Так, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов при нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок на самой большой в Европе АЭС с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html

https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-nazvali-tseli-vsu-na-zaes-1124205836.html

https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-zapad-nastoychivo-mussiruet-temu-yadernoy-voyny--politolog-1124193368.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)