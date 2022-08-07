https://crimea.ria.ru/20220807/ukrainskie-voennye-snova-obstrelyali-zaporozhskuyu-aes-1124091150.html

Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС

В ночь на воскресенье украинские военные формирования обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T13:05

2022-08-07T13:05

2022-08-07T14:06

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские военные формирования обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации Энергодара.По его словам, при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.ВСУ 5 августа нанесли два артиллеристских удара по Запорожской АЭС, один по Энергодару. После первой атаки на ЗАЭС на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки. До этого 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.

https://crimea.ria.ru/20220805/fakelnoe-vozgoranie-vodoroda-podrobnosti-udarov-po-zaporozhskoy-aes-1124083562.html

https://crimea.ria.ru/20220806/v-zaporozhe-nochyu-progremeli-silnye-vzryvy-1124084470.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)