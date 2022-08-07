Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС
Войска Украины ночью обстреляли Запорожскую АЭС из систем залпового огня "Ураган"
13:05 07.08.2022 (обновлено: 14:06 07.08.2022)
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара по Запорожской АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские военные формирования обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации Энергодара.
"Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 миллиметра", – сказал собеседник агентства.
По его словам, при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
"Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров", - добавил представитель администрации.
ВСУ 5 августа нанесли два артиллеристских удара по Запорожской АЭС, один по Энергодару. После первой атаки на ЗАЭС на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.
28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.
В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.