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Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС
В ночь на воскресенье украинские военные формирования обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T13:05
2022-08-07T14:06
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские военные формирования обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации Энергодара.По его словам, при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.ВСУ 5 августа нанесли два артиллеристских удара по Запорожской АЭС, один по Энергодару. После первой атаки на ЗАЭС на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки. До этого 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
https://crimea.ria.ru/20220805/fakelnoe-vozgoranie-vodoroda-podrobnosti-udarov-po-zaporozhskoy-aes-1124083562.html
https://crimea.ria.ru/20220806/v-zaporozhe-nochyu-progremeli-silnye-vzryvy-1124084470.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС

Войска Украины ночью обстреляли Запорожскую АЭС из систем залпового огня "Ураган"

13:05 07.08.2022 (обновлено: 14:06 07.08.2022)
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара по Запорожской АЭС
Последствия удара по Запорожской АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские военные формирования обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации Энергодара.
"Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 миллиметра", – сказал собеседник агентства.
По его словам, при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
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"Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров", - добавил представитель администрации.
ВСУ 5 августа нанесли два артиллеристских удара по Запорожской АЭС, один по Энергодару. После первой атаки на ЗАЭС на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.
До этого 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.
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28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.
В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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